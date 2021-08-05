Moderna, Pfizer, и CoronaVac. Алгоритм действий для желающих вакцинироваться

Украинцы не могут вакцинироваться препаратом Moderna. Фокус разобрался в причинах, а заодно узнал у специалистов, почему не стоит "ловить" определенную вакцину и как записаться на вакцинацию.

Президент Владимир Зеленский 28 июля анонсировал ускорение темпов вакцинации от COVID-19. В тот же день в Национальный план вакцинопрофилактики внесли изменения касательно ожидаемого темпа иммунизации. Кабинет министров рассчитывает, что в Украине, начиная с сентября, будут делать 8 млн прививок ежемесячно. В пояснительной записке и приложении к распоряжению правительства сказано, что большая часть взрослого населения должна получить прививку до конца года, всего — почти 49 млн прививок. Главной проблемой Владимир Зеленский считает отказ населения от вакцинации.

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Вакцина Moderna закончилась

— Нет, мы не вакцинируем Moderna, — терпеливо поясняет сотрудница амбулатории.

— Но мы записывались к вам через Helsi.me. Там сказано, что эти прививки делают здесь, — возражает семейная пара.

— В Helsi неточная информация, у нас этой вакцины нет, — медработник все так же невозмутима. — Вот CoronaVac — пожалуйста. Прививаем с 11:00 до 14:00, при себе нужно иметь паспорт и код.

Вторая партия Moderna, которая поступит в середине августа, будет пред­назначаться только для тех, кто получил первую дозу

Такую картину корреспондент Фокуса наблюдал 30 июля, когда пришел в пункт вакцинации.

18 июля в Украину прибыло 2 млн доз американской вакцины Moderna, но оказалось, что вакцинироваться именно этим препаратом не так-то просто. Запись на прививку через сервис для пациентов Helsi.me — лотерея: записаться можно, но не факт, что получишь вакцину.

"Я записалась через Helsi на 1 августа. Потом случайно зашла в личный кабинет, а там написано, что доктор больше не принимает, выберите другую дату и место. Не было ни СМС, ни email. Так бы пришла 1-го и узнала по факту, что меня никто не ждет, — описывает свой опыт киевлянка Анна Монахова. — Позвонила в Helsi. Они не в курсе, сказали звонить в регистратуру поликлиники. А там вообще треш: на меня еще и наорали, сказали, что не в курсе, есть ли у них вакцина, а под конец сообщили, что "надоели вы с вакцинацией, не звоните сюда с вопросами о ней".

Некоторые люди после записи приходят в назначенное время и место и узнают, что вакцины уже нет. Отстояв в живой очереди не один час, слышат, что для получения прививки нужно найти еще несколько желающих, ведь в одном флаконе Moderna 15 доз. Если не наберется 15 человек, его не откроют.

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"Я записывалась на Moderna в Киеве в поликлинику на Большой Васильковской, 104. Приехав в указанное время, выяснила, что вакцины нет, уведомлений мне не приходило. Результат — негативный опыт, потраченное время", — рассказывает киевлянка Анна Ковеза.

В Helsi уверяют, что медучреждения установили график записи заранее, а к назначенному времени вакцина закончилась. Однако непонятно, почему это произошло так быстро, ведь к началу активной записи на прививки прошло всего несколько дней. По данным СНБО, с 19 по 25 июля из 2 млн доз препарата Moderna использовали лишь 116 700.

Moderna на всех не хватит, но есть Pfizer и CoronaVac

В пресс-службе Минздрава Фокусу сообщили, что Helsi не является государственным сервисом, повлиять на его работу ведомство не может.

"Медицинские учреждения по собственной инициативе могут использовать медицинские информационные системы, с которыми они работают, для записи на прививку. Если у вас возникают технические проблемы с записью, советуем обратиться в регистратуру медучреждения", — говорят представители Минздрава.

Ни одному украинцу не отказали в вакцинации. Другое дело, когда люди настаивают, чтобы им вкололи конкретный препарат

Также Минздрав сообщил, что препараты от COVID-19 поставляют по заявкам местных департаментов здравоохранения, которые распределяют вакцины между пунктами. Почему вакцина Moderna на данный момент недоступна, по крайней мере в столице, — вопрос уже к горадминистрации Киева.

"Moderna к нам поступила как одноразовая помощь от США. Для Киева предназначается 200 тыс. доз, из них 97 500 — первая доза вакцины, она уже закончилась в Киеве, — поясняет Фокусу Василий Животенюк, региональный координатор вакцинации в Кие­ве. — За минувшие выходные мы обзвонили все регионы Украины в надежде, что у кого-то еще осталась эта вакцина. Пять регионов страны не смогли ее использовать, таким образом, мы получили еще 41 тыс. доз Moderna. Сейчас продолжается вакцинация этим препаратом, но он скоро закончится. Важно понимать, что вторая доза Moderna, которая поступит в середине августа, будет предназначаться только для тех, кто получил первую".

Координатор напомнил, что ни одному украинцу не отказали в вакцинации. Другое дело, когда люди настаивают, чтобы им вкололи конкретный препарат.

"Вот тут-то и возникают проблемы, — говорит Василий Животенюк. — Прививаться необходимо доступной вакциной. И Pfizer, и CoronaVac одинаково эффективны, а последняя даже лучше себя проявила в случае с дельта-штаммом: нулевая смертность среди заболевших "дельтой" и легкое течение болезни".

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В Минздраве уточняют, что каждый украинец имеет право выбрать, какой вакциной ему прививаться, однако призывают прививаться любой доступной вакциной.

"Все четыре вакцины, которые сейчас имеются в Украине, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни и спасают жизни", — подчеркивают в пресс-службе Минздрава.

Алгоритм действий для желающих вакцинироваться