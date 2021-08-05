Moderna, Pfizer, і CoronaVac. Алгоритм дій для охочих вакцинуватися

Українці не можуть вакцинуватися препаратом Moderna. Фокус розібрався в причинах, а заодно дізнався у фахівців, чому не варто "ловити" певну вакцину і як записатися на вакцинацію.

Президент Володимир Зеленський 28 липня анонсував прискорення темпів вакцинації від COVID-19. У той же день у Національний план вакцинопрофілактики внесли зміни щодо очікуваного темпу імунізації. Кабінет міністрів розраховує, що в Україні, починаючи з вересня, будуть робити 8 млн щеплень щомісяця. У пояснювальній записці і додатку до розпорядження уряду сказано, що велика частина дорослого населення має отримати щеплення до кінця року, усього — майже 49 млн щеплень. Головною проблемою Володимир Зеленський вважає відмову населення від вакцинації.

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Вакцина Moderna закінчилася

— Ні, ми не вакцинуємо Moderna, — терпляче пояснює співробітниця амбулаторії.

— Але ми записувалися до вас через Helsi.me. Там сказано, що ці щеплення роблять тут, — заперечує сімейна пара.

— У Helsi неточна інформація, у нас цієї вакцини немає, — медпрацівниця все так же незворушна. — Ось CoronaVac — будь ласка. Прищеплюємо з 11:00 до 14:00, при собі потрібно мати паспорт та код.

Друга партія Moderna, яка надійде в середині серпня, буде призначатися тільки для тих, хто отримав першу дозу

Таку картину кореспондент Фокуса спостерігав 30 липня, коли прийшов у пункт вакцинації.

18 липня в Україну прибуло 2 млн доз американської вакцини Moderna, але виявилося, що вакцинуватися саме цим препаратом не так-то просто. Запис на щеплення через сервіс для пацієнтів Helsi.me — лотерея: записатися можна, але не факт, що отримаєш вакцину.

"Я записалася через Helsi на 1 серпня. Потім випадково зайшла в особистий кабінет, а там написано, що лікар більше не приймає, виберіть іншу дату і місце. Не було ні СМС, ні email. Так би прийшла 1-го і дізналася за фактом, що мене ніхто не чекає, — описує свій досвід киянка Анна Монахова. — Зателефонувала в Helsi. Вони не в курсі, сказали телефонувати в реєстратуру поліклініки. А там взагалі треш: на мене ще й накричали, сказали, що не в курсі, є чи є в них вакцина, а під кінець повідомили, що "набридли ви з вакцинацією, не телефонуйте сюди з питаннями про неї".

Деякі люди після запису приходять у призначений час і місце і дізнаються, що вакцини вже немає. Відстоявши в живій черзі не одну годину, чують, що для отримання щеплення потрібно знайти ще кілька охочих, адже в одному флаконі Moderna 15 доз. Якщо не набереться 15 чоловік, його не відкриють.

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"Я записувалася на Moderna в Києві в поліклініку на Великій Васильківській, 104. Приїхавши в зазначений час, з'ясувала, що вакцини немає, повідомлень мені не приходило. Результат — негативний досвід, витрачений час", — розповідає киянка Анна Ковеза.

У Helsi запевняють, що медустанови встановили графік запису заздалегідь, а до призначеного часу вакцина закінчилася. Однак, незрозуміло, чому це сталося так швидко, адже до початку активного запису на щеплення пройшло всього кілька днів. За даними РНБО, з 19 по 25 липня з 2 млн доз препарату Moderna використовували лише 116 700.

Moderna на всіх не вистачить, але є Pfizer і CoronaVac

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я Фокусу повідомили, що Helsi не є державним сервісом, вплинути на його роботу відомство не може.

"Медичні установи за власною ініціативою можуть використовувати медичні інформаційні системи, з якими вони працюють, для запису на щеплення. Якщо у вас виникають технічні проблеми із записом, радимо звернутися в реєстратуру медустанови", — говорять представники МОЗ.

Жодному українцеві не відмовили у вакцинації. Інша справа, коли люди наполягають, щоб їм вкололи конкретний препарат

Також Міністерство охорони здоров'я повідомило, що препарати від COVID-19 поставляють за заявками місцевих департаментів охорони здоров'я, які розподіляють вакцини між пунктами. Чому вакцина Moderna наразі недоступна, принаймні в столиці, — питання вже до міськадміністрації Києва.

"Moderna до нас надійшла як одноразова допомога від США. Для Києва призначається 200 тис. доз, з них 97 500 — перша доза вакцини, вона вже закінчилася в Києві, — пояснює Фокусу Василь Животенюк, регіональний координатор вакцинації в Києві. — За минулі вихідні ми обдзвонили всі регіони України в надії, що в когось ще залишилася ця вакцина. П'ять регіонів країни не змогли її використовувати, таким чином, ми отримали ще 41 тис. доз Moderna. Наразі триває вакцинація цим препаратом, але він скоро закінчиться. Важливо розуміти, що друга доза Moderna, яка надійде в середині серпня, буде призначатися тільки для тих, хто отримав першу".

Координатор нагадав, що жодному українцю не відмовили у вакцинації. Інша справа, коли люди наполягають, щоб їм вкололи конкретний препарат.

"Ось тут-то і виникають проблеми, — каже Василь Животенюк. — Прищеплюватися необхідно доступною вакциною. І Pfizer, і CoronaVac однаково ефективні, а остання навіть краще себе проявила у випадку з дельта-штамом: нульова смертність серед хворих "дельтою" і легкий перебіг хвороби".

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У МОЗ уточнюють, що кожен українець має право вибрати, якою вакциною йому робити щеплення, однак, закликають робити щеплення будь-якою доступною вакциною.

"Усі чотири вакцини, які наразі є в Україні, ефективно запобігають важкому перебігу хвороби і рятують життя", — підкреслюють у пресслужбі МОЗ.

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