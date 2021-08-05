"Россияне хотели доставить меня в Москву": Кравчук впервые рассказал о покушении на себя

Покушение на первого президента совершили во время подготовки ко второму туру выборов в 1994 году. Жизнь Леониду Кравчуку спас телохранитель главы государства.

Первый президент Украины Леонид Кравчук впервые рассказал о покушении на него в Харькове и попытке похищения сотрудниками спецслужб РФ. Об этом глава украинской делегации в ТКГ рассказал в интервью "Левому берегу".

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Эксклюзивное интервью издания "Левый берег" с первым президентом опубликовали после слухов в соцсетях о том, что Леонид Кравчук умер.

Собеседник поинтересовался, правда ли что после денонсации Россией Беловежских соглашений Леонид Кучма предоставил ему усиленную охрану.

По словам Леонида Кравчука, он никогда не рассказывал о покушении, совершенное в 1994 году в Харькове. Как рассказал первый глава украинского государства, во время подготовки ко второму туру президентских выборов на него напал мужчина с ножом.

"Я никогда об этом не говорю, но на меня было совершено покушение. Это было во время подготовки ко второму туру президентских выборов 1994 года. Тогда в Харькове на меня напал убийца с ножом. Спас мне жизнь охранник", — признался Леонид Кравчук.

После завершения президентской каденции Леонид Кучма узнал, что Россия готовила спецоперацию в отношении Леонида Кравчука, и СБУ выделила первому главе государства усиленную охрану. Как отметил Кравчук, россияне планировали снять его с поезда, доставить в Москву, где украинский политик должен был отозвать свою подпись с Беловежских соглашений о прекращении существования СССР.

"Затем, уже после завершения моей каденции, Кучма узнал о том, что Россия ведет против меня серьезную работу, мне поступают угрозы, он дал распоряжение СБУ и выделил мне дополнительную охрану. Россияне планировали снять меня с поезда (я ездил поездом по областям) и доставить в Москву, чтобы я снял свою подпись с Беловежских соглашений, денонсировал их", — продолжил первый президент в общении с журналистами.

Леонид Кравчук не знает, кто был заказчиком покушения и похищения, поскольку информацией владели только Леонид Кучма и сотрудники СБУ.

"Этого я не знал (кто был заказчиком — ред.). Об этом знала СБУ и знал Кучма. От него это пошло. Он сказал: "Леонид Макарович, есть информация о том, что нужно усилить вашу охрану". Вот и все, что мне было известно", — резюмировал Леонид Кравчук в интервью "Левому берегу".

Ранее Фокус сообщал, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце в конце июня. По словам врачей, первый президент находится в больничной палате, где восстанавливается после хирургического вмешательства.

Позже появилась информация, что Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Первого президента подключили к аппарату искусственного дыхания. После тяжелой операции Кравчук ни с кем не общается, а к нему в реанимацию никого не пускают.

Также Фокус сообщал, что состояние Леонида Кравчука в реанимации ухудшилось. После операции на сердце и длительного восстановления Леонид Кравчук не может самостоятельно дышать и говорить.