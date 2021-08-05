"Росіяни хотіли доставити мене в Москву": Кравчук вперше розповів про замах на себе

Замах на першого президента зробили під час підготовки до другого туру виборів у 1994 році. Життя Леоніду Кравчуку врятував охоронець глави держави.

Перший президент України Леонід Кравчук уперше розповів про замах на нього в Харкові та спробу викрадення співробітниками спецслужб РФ. Про це глава української делегації в ТКГ розповів в інтерв'ю "Лівому берегу".

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Ексклюзивне інтерв'ю видання "Лівий берег" із першим президентом опублікували після чуток у соцмережах про те, що Леонід Кравчук помер.

Співрозмовник поцікавився, чи правда що після денонсації Росією Біловезьких угод Леонід Кучма надав йому посилену охорону.

За словами Леоніда Кравчука, він ніколи не розповідав про замах, учинений у 1994 році в Харкові. Як розповів перший глава української держави, під час підготовки до другого туру президентських виборів на нього напав чоловік із ножем.

"Я ніколи про це не говорю, але на мене було скоєно замах. Це було під час підготовки до другого туру президентських виборів 1994 року. Тоді в Харкові на мене напав вбивця з ножем. Спас мені життя охоронець", — зізнався Леонід Кравчук.

Після завершення президентської каденції Леонід Кучма дізнався, що Росія готувала спецоперацію щодо Леоніда Кравчука, і СБУ виділила першому главі держави посилену охорону. Як зазначив Кравчук, росіяни планували зняти його з поїзда, доставити в Москву, де український політик повинен був відкликати свій підпис із Біловезьких угод з припинення існування СРСР.

"Потім, уже після завершення моєї каденції, Кучма дізнався про те, що Росія веде проти мене серйозну роботу, мені надходять погрози, він дав розпорядження СБУ та виділив мені додаткову охорону. Росіяни планували зняти мене з поїзда (я їздив поїздом по областях) і доставити в Москву, щоб я зняв свій підпис із Біловезьких угод, денонсував їх ", — продовжив перший президент у спілкуванні з журналістами.

Леонід Кравчук не знає, хто був замовником замаху та викрадення, оскільки інформацією володіли лише Леонід Кучма та співробітники СБУ.

"Цього я не знав (хто був замовником — ред.). Про це знала СБУ та знав Кучма. Від нього це пішло. Він сказав:"Леоніде Макаровичу, є інформація про те, що потрібно посилити вашу охорону". Ось і все, що мені було відомо", — резюмував Леонід Кравчук в інтерв'ю "Лівому берегу ".

Раніше Фокус повідомляв, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці в кінці червня. За словами лікарів, перший президент перебуває в лікарняній палаті, де відновлюється після хірургічного втручання.

Пізніше з'явилася інформація, що Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Першого президента підключили до апарату штучного дихання. Після важкої операції Кравчук ні з ким не спілкується, а до нього в реанімацію нікого не пускають.

Також Фокус повідомляв, що стан Леоніда Кравчука в реанімації погіршився. Після операції на серці та тривалого відновлення Леонід Кравчук не може самостійно дихати та говорити.