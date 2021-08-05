"Я верил России": Кравчук назвал свою главную ошибку на должности президента Украины

Леонид Кравчук надеялся, что Россия изменится и не будет применять силу в отношении других государств.

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал свои главные ошибки и достижения во время президентской каденции. Об этом политик рассказал в интервью изданию "Левый берег", приуроченному к 30-летию Независимости Украины.

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Примечательно, что эксклюзивное интервью с первым президентом Украины издание "Левый берег" опубликовало после появления слухов в соцсетях о том, что Леонид Кравчук умер.

Леонид Кравчук в общении с журналистами признал, что главная ошибка во время президентской каденции — то, что он поверил России.

В конце 70-ых годов, когда Леонид Кравчук учился в Москве, у него был доступ к Ленинской библиотеке с закрытыми архивами. По словам первого президента Украины, он знал много информации о России и о Ленине, но продолжал верить, что Кремль скоро изменится и не будет применять силу в отношении других государств.

"Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеки, к архивам, к которым никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, что никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов. Что Россия будет применять к другим государствам, своим соседям не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними. Она осталась такой, какой была", — заявил Леонид Кравчук в общении с журналистами.

Выиграв президентские выборы Леонид Кравчук осознал, кто больше всех мешает в построении независимой Украины. Первый президент во времена СССР знал много архивных данных, но никаких выводов в отношении Москвы не сделал.

"А я знал много того, с чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всех мешает. Это была Россия", — продолжил Кравчук.

Своим главным достижением Леонид Кравчук назвал подписание Беловежских соглашений о прекращении существования СССР и создании независимого украинского государства. Первый президент гордится тем, что под соглашениями, подписанными в Беловежской пущи, стоит его подпись.

"Что бы там ни было, но я принял в Беловежской пуще на руки молодую Украину. Если бы я не подписал этот исторический документ о развале Советского Союза и образовании независимого государства, я не знаю, когда это бы произошло. Верю, что это случилось, а вот когда — сложно сказать. Не было наше государство независимым в 1918 году, не было и позже. Это были только пробы. А нам удалось это сделать. И под всеми документами о независимой Украине стоит моя подпись. Это моя гордость", — резюмировал Леонид Кравчук в интервью.

Ранее Фокус сообщал, что Леонид Кравчук впервые рассказал о покушении на себя. По его словам, в Харькове во время подготовки ко второму туру президентских выборов на него напал мужчина с ножом. Жизнь Леониду Кравчуку спас его телохранитель.

Также Фокус рассказывал, что состояние Леонида Кравчука в реанимации ухудшилось. После операции на сердце и длительного восстановления Леонид Кравчук не может самостоятельно дышать и говорить. Первый президент больше месяца находится в реанимации, а родственники отказываются комментировать состояние здоровья Кравчука.