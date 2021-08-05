"Я вірив Росії": Кравчук назвав свою головну помилку на посаді президента України

Леонід Кравчук сподівався, що Росія зміниться і не буде застосовувати силу щодо інших держав.

Перший президент України Леонід Кравчук назвав свої головні помилки і досягнення під час президентської каденції. Про це політик розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег", присвяченому до 30-річчя Незалежності України.

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Примітно, що ексклюзивне інтерв'ю з першим президентом України видання "Лівий берег" опублікувало після появи чуток у соцмережах про те, що Леонід Кравчук помер.

Леонід Кравчук у спілкуванні з журналістами визнав, що головна помилка під час президентської каденції — те, що він повірив Росії.

У кінці 70-х років, коли Леонід Кравчук навчався в Москві, у нього був доступ до Ленінської бібліотеки із закритими архівами. За словами першого президента України, він знав багато інформації про Росію і про Леніна, але продовжував вірити, що Кремль незабаром зміниться і не буде застосовувати силу до інших держав.

"Моя найбільша помилка — те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Коли я вчився в Москві (це було з 1967 по 1970 рік), мені вже було за 30. Я мав доступ до Ленінської бібліотеки, до архівів, до яких ніхто не мав доступу. І знав так багато про Росію, про Леніна, про всіх, що ніхто тоді ще не знав. Я думав, що вона також змінюється. І зміниться зрештою. Що Росія застосовуватиме до інших держав, своїх сусідів не силовий компонент, а дипломатичний — домовлятиметься з ними. Вона залишилася такою, якою була", — заявив Леонід Кравчук у спілкуванні з журналістами.

Вигравши президентські вибори, Леонід Кравчук усвідомив, хто більше всіх заважає в розбудові незалежної України. Перший президент за часів СРСР знав багато архівних даних, але ніяких висновків щодо Москви не зробив.

"А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені більше всіх заважає. Це була Росія", — продовжив Кравчук.

Своїм головним досягненням Леонід Кравчук назвав підписання Біловезьких угод про припинення існування СРСР і створення незалежної української держави. Перший президент пишається тим, що під угодами, підписаними в Біловезькій пущі, стоїть його підпис.

"Що б там не було, але я прийняв у Біловезькій пущі на руки молоду Україну. Якби я не підписав цей історичний документ про розвал Радянського Союзу й утворення незалежної держави, я не знаю, коли це б відбулося. Вірю, що це сталося б, а ось коли — складно сказати. Не була наша держава незалежною в 1918 році, не була і пізніше. Це були лише спроби. А нам вдалося це зробити. І під усіма документами про незалежну Україну стоїть мій підпис. Це моя гордість", — резюмував Леонід Кравчук в інтерв'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що Леонід Кравчук уперше розповів про замах на себе. За його словами, у Харкові під час підготовки до другого туру президентських виборів на нього напав чоловік з ножем. Життя Леоніду Кравчуку врятував його охоронець.

Також Фокус розповідав, що стан Леоніда Кравчука в реанімації погіршився. Після операції на серці і тривалого відновлення Леонід Кравчук не може самостійно дихати і говорити. Перший президент понад місяць перебуває в реанімації, а родичі відмовляються коментувати стан здоров'я Кравчука.