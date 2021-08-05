Зеленский считает, что 90% успеха в возвращении Донбасса и Крыма зависит "от одного человека"

По словам президента, для решения конфликта на востоке Украины необходима политическая воля, которая у его команды "абсолютно есть".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 90% успеха в вопросе прекращения войны на Донбассе и деоккупации Крыма зависит от президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом украинский лидер сказал в эфире гостелеканала "Дом".

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"Сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса и деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И люди на Донбассе должны это понимать", — сказал Зеленский.

Также президент заявил, что для решения вооруженного противостояния на Донбассе необходима политическая воля, подчеркнув, что "с украинской стороны она есть".

"Все в большей части зависит от президента РФ. Мы с ним договорились о КПВВ, мы построили, открыли. Потом мы открыли все КПВВ, а с их стороны — нет, вот в чем проблема", — уточнил Зеленский.

[ + – ] Интервью Владимира Зеленского, телеканал "Дом"

Отметим, в ходе этого же интервью Зеленский заявил, что "российская история еще будет оплакивать ситуацию с Крымом". Он считает, что после оккупации полуострова между двумя народами — русским и украинским — испортились отношения на длительный период. Также Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией Российской Федерации и его возвращение — лишь вопрос времени.