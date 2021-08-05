Зеленський вважає, що 90% успіху в поверненні Донбасу та Криму залежить "від однієї людини"

За словами президента, для вирішення конфлікту на сході України необхідна політична воля, яка в його команди "абсолютно є".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 90% успіху в питанні припинення війни на Донбасі та деокупації Криму залежить від президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це український лідер сказав в ефірі державного телеканалу "Дім".

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"Сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу та деокупації наших територій залежить від однієї людини. І люди на Донбасі повинні це розуміти", — сказав Зеленський.

Також президент заявив, що для вирішення збройного протистояння на Донбасі необхідна політична воля, підкресливши, що "з української сторони вона є".

"Усе великою мірою залежить від президента РФ. Ми з ним домовилися про КПВВ, ми побудували, відкрили. Потім ми відкрили всі КПВВ, а з їхнього боку — ні, ось у чому проблема", — уточнив Зеленський.

[ + – ] Інтерв'ю Володимира Зеленського, телеканал "Дім"

Зазначимо, в процесі цього ж інтерв'ю Зеленський заявив, що "російська історія ще оплакуватиме ситуацію з Кримом". Він вважає, що після окупації півострова між двома народами — російським та українським — зіпсувалися відносини на тривалий період. Також Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде територією Російської Федерації та його повернення — лише питання часу.