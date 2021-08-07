"Нацкорпус" проведет акцию под Офисом президента из-за отправленных в СИЗО соратников

В комментарии Фокусу руководитель харьковской ячейки организации заявил, что представители власти прикладывают максимум усилий, чтобы избавиться от их активной позиции.

Сторонники отправленных Шевченковским райсудом Киева на 2 месяца в СИЗО представителей "Нацкорпуса", которых 5 августа задержали в Харькове по подозрению в рейдерстве местных предпринимателей, собираются провести акцию под зданием Офиса президента. Об этом сообщил журналисту Фокуса руководитель харьковской ячейки организации Константин Немичев.

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"Планируем акцию под ОП", — заявил Немичев.

На уточняющий вопрос о дате и времени проведения демонстрации глава харьковского "Нацкорпуса" отметил, что полноценный анонс будет сделан позже.

6 августа пресс-служба СБУ обнародовала записи телефонных разговоров, заявив, что они велись задержанными накануне в Харькове представителями "Нацкорпуса". На записях слышно, как одни люди требовали от других, вероятно — бизнесменов, финансовые средства и угрожали физической расправой ("Мы тебя догоним и посадим на бутылку", "Слушай сюда, у*бан, если будешь себя так вести и не платить бабки, на**й, я тебя лично похороню" и т.д.).

[ + – ] СБУ опубликовала записи телефонных разговоров, предположительно, задержанных представителей "Нацкорпуса"

Руководитель харьковской ячейки "Нацкорпуса" в комментарии Фокусу заявил, что власти прикладывают максимум усилий, чтобы сфабриковать производства против них и убрать их активную позицию.

"И максимально делают фейки в интернете для дискредитации", — утверждает Немичев.

Заседание в Шевченковском райсуде Киева по избранию меры пресечения задержанным в Харькове представителям "Нацкорпуса" началось около 13:30 6 августа и закончилось ночью 7 августа. Длилось оно 16 часов. Среди отправленных в СИЗО оказался и автор хита "Путин — х**ло!" Сергей Величко (позывной — "Чили"). В ходе заседания он также заявил журналистам, что считает производство против него сфабрикованным и отметил, что "осень в Украине явно не будет проукраинской".

[ + – ] Андрей Билецкий заявлял, что если не будет "справедливого" решения по задержанным в Харькове соратникам, то во время следующих судебных заседаний властям будет "еще тяжелее" Фото: nationalcorps.org

Во время избрания меры пресечения под зданием Шевченковского суда проходила акция сторонников подозреваемых, в ходе которой лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил журналистам, что его "не волнуют экс-глава МВД Арсен Аваков и Офис президента" и подчеркнул, что если суд отправит задержанных под стражу, то "будет горячо".