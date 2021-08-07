"Нацкорпус" проведе акцію під Офісом президента через відправлених в СІЗО соратників

У коментарі Фокусу керівник харківського осередку організації заявив, що представники влади докладають максимум зусиль, щоб прибрати їх активну позицію.

Прихильники відправлених Шевченківським райсудом Києва на 2 місяці в СІЗО представників "Нацкорпусу", яких 5 серпня затримали в Харкові за підозрою в рейдерстві місцевих підприємців, збираються провести акцію під будівлею Офісу президента. Про це повідомив журналісту Фокуса керівник харківського осередку організації Костянтин Немічев.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Плануємо акцію під ОП", — заявив Немічев.

На уточнююче запитання про дату і час проведення демонстрації глава харківського "Нацкорпусу" зазначив, що повноцінний анонс буде зроблено пізніше.

6 серпня пресслужба СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, заявивши, що вони велися затриманими напередодні в Харкові представниками "Нацкорпусу". На записах чути, як одні люди вимагали від інших, ймовірно — бізнесменів, фінансові кошти й погрожували фізичною розправою ("Ми тебе наздоженемо і посадимо на пляшку", "Слухай сюди, у*бан, якщо будеш себе так поводити й не платити бабки, на**й, я тебе особисто поховаю" і т.д.).

[ + – ] СБУ оприлюднила записи телефонних розмов, імовірно, затриманих представників "Нацкорпуса"

Керівник харківського осередку "Нацкорпусу" в коментарі Фокусу заявив, що влада докладає максимум зусиль, щоб сфабрикувати провадження проти них і прибрати їх активну позицію.

"І максимально роблять фейки в інтернеті для дискредитації", — стверджує Немічев.

Засідання в Шевченківському райсуді Києва щодо обрання запобіжного заходу затриманим в Харкові представникам "Нацкорпусу" почалося близько 13:30 6 серпня і закінчилося вночі 7 серпня. Тривало воно 16 годин. Серед відправлених у СІЗО опинився й автор хіта "Путін — х**ло!" Сергій Величко (позивний — "Чилі"). У ході засідання він також заявив журналістам, що вважає провадження проти нього сфабрикованим і зазначив, що "осінь в Україні явно не буде проукраїнською".

[ + – ] Андрій Білецький заявляв, що якщо не буде "справедливого" рішення по затриманих в Харкові соратниках, то під час наступних судових засідань владі буде "ще важче" Фото: nationalcorps.org

Під час обрання запобіжного заходу під будівлею Шевченківського суду проходила акція прихильників підозрюваних, в ході якої лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький заявив журналістам, що його "не хвилюють ексглава МВС Арсен Аваков і Офіс президента" і підкреслив, що якщо суд відправить затриманих під варту, то "буде гаряче".