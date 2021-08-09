"Хотим видеть больше американских денег", — Кулеба о встрече Зеленского с Байденом

Президенты на встрече обсудят три блока вопросов, среди которых — сотрудничество с США и противодействие РФ в Крыму и на Донбассе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал об итогах подготовки двухсторонней встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, сообщил министр в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена будут обсуждаться три блока вопросов, касающихся политического сотрудничества, безопасности Украины и экономики.

Дмитрий Кулеба отметил, что США и Украина должны вывести стратегическое сотрудничество двух стран на новый уровень в рамках обсуждения политического вопроса.

"Второй (блок вопросов — ред.) — безопасность. Безусловно, противодействие российскому агрессору, вопрос Донбасса, Крыма, куда и как будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, пока не могу ими поделиться. Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики", — продолжил глава МИД Украины в эфире телеканала.

Как отметил Кулеба, Украина рассчитывает построить очень эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями, а к встрече Зеленского с Байденом официальный Киев подготовит "конкретные проекты с названиями, цифрами, сроками реализации", которые передадут США на рассмотрение.

По результатам встречи, которая запланирована на 30 августа, Владимир Зеленский и Джо Байден подпишут совместные документы, некоторые из которых — на финальной стадии обработки.

Ранее Фокус рассказывал, что Кулеба и Ермак прибыли в США для подготовки встречи Зеленского с Байденом. По словам главы МИД, президент Украины отправится на встречу с лидером Белого дома в "сильной позиции", поскольку в Киеве пройдет саммит Крымской платформы, в котором примут участие более 30 стратегических партнеров Украины.

Также Фокус сообщал, что Байден ждет встречи с Зеленским в конце августа. Накануне встречи президентов, которая пройдет 30 августа, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США "абсолютно преданы" независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.