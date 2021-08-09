"Хочемо бачити більше американських грошей", — Кулеба про зустріч Зеленського з Байденом

Президенти на зустрічі обговорять три блоки питань, серед яких — співпраця з США та протидія РФ у Криму й на Донбасі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про підсумки підготовки двосторонньої зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського, повідомив міністр в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, на зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена обговорюватимуться три блоки питань, що стосуються політичного співробітництва, безпеки України й економіки.

Дмитро Кулеба зазначив, що США й Україна повинні вивести стратегічне співробітництво двох країн на новий рівень у межах обговорення політичного питання.

"Другий (блок питань — ред.) — безпека. Безумовно, протидію російському агресору, питання Донбасу, Криму, куди та як будемо рухатися. Ми обговорювали кілька дуже конкретних ідей, поки не можу ними поділитися. Третій — економіка. Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці, особливо в стратегічних галузях нашої економіки", — продовжив глава МЗС України в ефірі телеканалу.

Як зазначив Кулеба, Україна розраховує побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і фінансовими установами, а до зустрічі Зеленського з Байденом офіційний Київ підготує "конкретні проекти з назвами, цифрами, термінами реалізації", які передадуть США на розгляд.

За результатами зустрічі, яка запланована на 30 серпня, Володимир Зеленський і Джо Байден підпишуть спільні документи, деякі з яких — на фінальній стадії обробки.

Раніше Фокус розповідав, що Кулеба та Єрмак прибули в США для підготовки зустрічі Зеленського з Байденом. За словами глави МЗС, президент України вирушить на зустріч із лідером Білого дому в "сильній позиції", оскільки в Києві пройде саміт Кримської платформи, у якому візьмуть участь понад 30 стратегічних партнерів України.

Також Фокус повідомляв, що Байден чекає зустрічі з Зеленським у кінці серпня. Напередодні зустрічі президентів, яка відбудеться 30 серпня, глава Держдепу Ентоні Блінкен заявив, що США "абсолютно віддані" незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.