Байден чекає зустрічі із Зеленським наприкінці серпня, — Блінкен (відео)

Кулеба і Єрмак обговорили з Блінкеном майбутню зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак провели у Вашингтоні зустріч із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном із підготовки візиту президента Володимира Зеленського в США і переговорів з американським лідером Джо Байденом, повідомляє в п'ятницю, 6 серпня, пресслужба Офісу президента.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Під час бесіди співрозмовники зазначили, що зустріч президентів України та США, яка запланована на 30 серпня, стане черговим кроком у зміцненні стратегічного партнерства між двома країнами.

На зустрічі обговорювалися подальший розвиток українсько-американського партнерства у сфері безпеки і військово-технічній сферах, а також ситуація на Донбасі та спільні зусилля з протидії збройної агресії РФ проти України.

Крім того, представники України та США обговорили енергетичну безпеку України і регіону в цілому.

За інформацією МЗС України, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на зустрічі, що США "абсолютно віддані" незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України.

"Ми будемо і далі працювати разом для сильної України, яка здатна захищати себе від зовнішньої агресії", — додав він.

Блінкен підтвердив, що президент США Джозеф Байден очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським наприкінці серпня.

[ + – ] Повідомлення МЗС України

Перед переговорами глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Facebook, що в Зеленського і Байдена є низка "великих тем" для переговорів.

"Але якими б вони не були, не буде ніяких "підвищених тонів" або якогось шантажу", — запевнив він.

Також Кулеба звернув увагу на те, що станом на сьогоднішній день Володимир Зеленський є другим після канцлера ФРН (Ангели Меркель. — Ред.) лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена.

[ + – ] Повідомлення Дмитра Кулеби

Раніше повідомлялося, що в Білому домі анонсували зустріч Джо Байдена з Володимиром Зеленським. У пресрелізі відомства сказано, що офіційна зустріч президентів США й України відбудеться 30 серпня.

Після цього, в США попросили перенести цю зустріч. Сенатор Тед Круз заявив, що дату вибрали спеціально, щоб не дати Зеленському зустрітися з конгресменами, які виступають проти угоди Байдена з Путіним. Справа в тому, що 30 серпня більшість конгресменів будуть у відпустці, тому частина законодавців і виступила за перенесення зустрічі лідерів двох країн.

Перед цим була телефонна розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена, яка відбулася 7 червня.

Після цієї бесіди президент України заявив, що Байден запросив його на зустріч у Вашингтоні в липні.

Однак, 17 липня з'явилася інформація, що зустріч Зеленського і Байдена відбудеться не в липні цього року, як про це повідомляв український лідер за підсумками їхньої телефонної розмови, а пізніше.