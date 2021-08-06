Байден ждет встречи с Зеленским в конце августа, – Блинкен (видео)

Кулеба и Ермак обговорили с Блинкеном предстоящую встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак провели в Вашингтоне встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном по подготовке визита президента Владимира Зеленского в США и переговоров с американским лидером Джо Байденом, сообщает в пятницу, 6 августа пресс-служба Офиса президента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Во время беседы собеседники отметили, что встреча президентов Украины и США, запланированная на 30 августа, станет очередным шагом в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

На встрече обсуждалось дальнейшее развитие украинского-американского партнерства в сфере безопасности и военно-технической сферах, а также ситуация на Донбассе и совместные усилия по противодействию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Кроме того, представители Украины и США обсудили энергетическую безопасность Украины и региона в целом.

По информации МИД Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече, что США "абсолютно преданы" независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы будем и дальше работать вместе для сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии", – добавил он.

Блинкен подтвердил, что президент США Джозеф Байден ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце августа.

[ + – ] Сообщение МИД Украины

Перед переговорами глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook, что у Зеленского и Байдена есть ряд "крупных тем" для переговоров.

"Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа", – заверил он.

Также Кулеба обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Владимир Зеленский является вторым после канцлера ФРГ (Ангелы Меркель. – Ред.) лидером из Европы, который посетит США по приглашению президента Байдена.

[ + – ] Сообщение Дмитрия Кулебы

Ранее сообщалось, что в Белом доме анонсировали встречу Джо Байдена с Владимиром Зеленским. В пресс-релизе ведомства сказано, что официальная встреча президентов США и Украины пройдет 30 августа.

После этого, в США попросили перенести эту встречу. Сенатор Тед Круз заявил, что дату выбрали специально, чтобы не дать Зеленскому встретиться с конгрессменами, выступающими против сделки Байдена с Путиным. Дело в том, что 30 августа большинство конгрессменов будут в отпуске, поэтому часть законодателей и выступила за перенос встречи лидеров двух стран.

Перед этим был телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, который состоялся 7 июня.

После этой беседы президент Украины заявил, что Байден пригласил его на встречу в Вашингтоне в июле.

Однако, 17 июля появилась информация, что встреча Зеленского и Байдена состоится не в июле этого года, как об этом сообщал украинский лидер по итогам их телефонного разговора, а позже.