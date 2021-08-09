Украина сражается с боевиками, а не тренирует их, – у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко (видео)

На возможные недружественные шаги со стороны Лукашенко власти обещают "немедленный и мощный" ответ.

Украинские власти направляют свои усилия исключительно на обеспечение безопасности на территории страны, а также возвращение ее суверенитета. Об этом в эфире Украина 24 заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес нашей страны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам пресс-секретаря украинского лидера, Украина сражается с боевиками, а не тренирует их, как об этом в своей речи заявил Лукашенко.

"Заявления Лукашенко Зеленский считает безосновательными. Зачем белорусский лидер это делает – неизвестно. Может, чтобы отвлечь внимание общества от событий в самой Беларуси", – предположил Никифоров.

Никифоров отметил, что Украина и все демократические страны сомневаются относительно юридического статуса самого Лукашенко.

"Кризис, начавшийся в Беларуси после президентских выборов, можно было бы решить демократическим путем, но Лукашенко не хватило смелости", – считает он.

Пресс-секретарь главы государства утверждает, что Владимир Зеленский акцентирует внимание на том, что Украина остается верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую, а в политические процессы других государств, в частности, Беларуси, вмешиваться не будет.

"Также надеемся, что не будет недружественных шагов от самого Лукашенко (в отношении Украины. – Ред). Если же будут, это получит немедленный и мощный ответ от нашей страны и международного сообщества", – резюмировал Никифоров.

[ + – ] Комментарий Сергея Никифорова

Напомним, Александр Лукашенко во время своей сегодняшней пресс-конференции обвинил Владимира Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси.

"Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда. Ведь оружие идет в основном с территории Украины. Сейчас мы закрыли намертво эту границу, хотя намертво трудно закрыть. Но зачем вы это творите, это же соседи, родные люди", – сказал он.

[ + – ] Александр Лукашенко о "боевиках из Украины"

Также Лукашенко назвал условие размещения российских военных в Беларуси. Касаемо ядерного оружия, политик заявил, что "никогда Россия сюда не передвинет ядерные боеголовки: они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы".

Кроме того, президент Беларуси утверждает, что мог бы позвонить Владимиру Зеленскому напрямую, однако не уверен, что тот ответит.