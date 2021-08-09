Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, — у Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка (відео)

На можливі недружні кроки з боку Лукашенка влада обіцяє "негайну та потужну" відповідь.

Українська влада направляє свої зусилля виключно на забезпечення безпеки на території країни, а також повернення її суверенітету. Про це в ефірі Україна 24 заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, коментуючи висловлювання президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо нашої країни.

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"Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як про це заявив Олександр Лукашенко. Заяви Лукашенка президент Володимир Зеленський вважає безпідставними. Навіщо білоруський лідер це робить — невідомо. Можемо лише припустити, що для того, щоб відвернути увагу суспільства від драматичних подій в самій Білорусі, які почалися рік тому", — припустив Никифоров.

За його словами, Україна і всі демократичні країни сумніваються стосовно юридичного статусу самого Лукашенка.

"Кризу, яка почалася в Білорусі після президентських виборів, можна було б вирішити демократичним шляхом, але Лукашенку не вистачило сміливості на нього піти", — вважає він.

Прессекретар глави держави стверджує, що Володимир Зеленський акцентує увагу на тому, що Україна залишається вірним другом і підтримуватиме діалог з білоруським народом безпосередньо, а в політичні процеси інших держав, зокрема, Білорусі, втручатися не буде.

"Також сподіваємося, що не буде недружніх кроків стосовно України від самого Лукашенка. Якщо ж будуть, це отримає негайну та потужну відповідь від нашої країни і міжнародної спільноти", — резюмував Никифоров.

[ + – ] Коментар Сергія Никифорова

Нагадаємо, Олександр Лукашенко під час своєї сьогоднішньої пресконференції звинуватив Володимира Зеленського у підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі.

"Гаразд, ти там побіг за Заходом, ти їх підтримав, ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди. Адже зброю йде переважно з території України. Зараз ми закрили намертво цю межу, хоча намертво важко закрити. Але навіщо ви це творите, це ж сусіди, рідні люди", — сказав він.

[ + – ] Олександр Лукашенко про "бойовиків з України"

Також Лукашенко назвав умову розміщення російських військових у Білорусі. Що стосується ядерної зброї, політик заявив, що "ніколи Росія сюди не пересуне ядерні боєголовки: вони будуть безпосередньо під обстрілом з території Польщі і Литви".

Крім того, президент Білорусі стверджує, що міг би зателефонувати Володимиру Зеленському безпосередньо, проте не впевнений, що той відповість.