"Путін би мене не зрозумів", — Лукашенко про те, чому не дзвонить Зеленському (відео)

За словами президента Білорусі, заради українців він "готовий на все", проте побоюється — український колега просто не візьме слухавку.

Президент Білорусі на пресконференції, приуроченій річниці виборів глави держави, відповів на запитання українського телеведучого Макса Назарова про те, чи може він ініціювати телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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За словами білоруського лідера, він готовий на все для покращення життя українців.

"Готовий робити все, аби тільки кільком тисячам або навіть сотням людей в моїй рідній, близькій Україні стало краще. Я готовий на все", — заявив Лукашенко.

Президент Білорусі стверджує, що міг би зателефонувати Володимиру Зеленському безпосередньо, проте не впевнений, що той відповість.

"Дзвінок доречний тоді, коли ти відчуваєш, що для цього час настав і буде результат. А просто заради того, щоб ви мене там (в Україні. — Ред.) покритикували і ноги витерли: "Ну чого він там лізе і так далі". І Путін (президент РФ. — Ред.) би мене не зрозумів", — пояснив Лукашенко.

Політик зазначив, що підготовка до подібної розмови і власне телефонна розмова — "дуже тонка робота".

"Я йому подзвоню, і що? Ось, я йому сьогодні подзвоню, а він не відповість. Знаєш чому? Тому що американці не зрозуміють, що він зі мною розмовляв. Тому, я йому ніяк не подзвоню прямо сьогодні. Якщо я побачу, що в Києві є настрій, заради людей я готовий на все. Тільки я терпіти не можу посередництва", — пояснив Лукашенко.

[ + – ] Відповідь Лукашенка Назарову. Відео — з 13:19 (годинник у лівому нижньому кутку)

Раніше Олександр Лукашенко пригрозив визнати окупований Крим частиною Російської Федерації за умови, коли останній російський олігарх почне поставляти свою продукцію на півострів.

Також Лукашенко допускає можливість нової світової війни, проте ядерну зброю РФ на території своєї країни розміщувати не хоче.

Крім того, білоруський лідер прокоментував смерть Віталія Шишова, втечу легкоатлетки Христини Тимановської та відносини Білорусі з Росією.