"Путин бы меня не понял", — Лукашенко о том, почему не звонит Зеленскому (видео)

По словам президента Беларуси, ради украинцев он "готов на все", однако опасается – украинский коллега просто не возьмет трубку.

Президент Беларуси на пресс-конференции, приуроченной годовщине выборов главы государства, ответил на вопрос украинского телеведущего Макса Назарова о том, может ли он инициировать телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам белорусского лидера, он готов на все для улучшения жизни украинцев.

"Готов делать все, лишь бы только нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше. Я готов на все", — заявил Лукашенко.

Президент Беларуси утверждает, что мог бы позвонить Владимиру Зеленскому напрямую, однако не уверен, что тот ответит.

"Звонок уместен тогда, когда ты чувствуешь, что для этого время созрело и будет результат. А просто ради того, чтобы вы меня там (в Украине. – Ред.) покритиковали и ноги вытерли: "Ну чего он там лезет и так далее". И Путин (президент РФ. – Ред.) бы меня не понял", – объяснил Лукашенко.

Политик отметил, что подготовка к подобному разговору и сама телефонная беседа – "очень тонкая работа".

"Я ему позвоню, и что? Вот, я ему сегодня позвоню, а он не ответит. Знаешь почему? Потому что американцы не поймут, что он со мной разговаривал. Поэтому, я ему никак не позвоню прямо сегодня. Если я увижу, что в Киеве есть настрой, ради людей я готов на все. Только я терпеть не могу посредничества", — пояснил Лукашенко.

[ + – ] Ответ Лукашенко Назарову. Видео – с 13:19 (часы в левом нижнем углу)

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