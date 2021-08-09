"Мы остались вдвоем с Россией", — Лукашенко про гибель Шишова и отношения с Украиной

На пресс-конференции президент Беларуси говорил о готовности "встать" между Украиной и РФ, если страны "снова столкнутся". Кроме того, он предостерег Киев от военного вторжения в республику.

В понедельник, 9 августа, проходит пресс-конференция Александра Лукашенко, приуроченная годовщине выборов главы государства, которые повлекли за собой массовые протесты. В ходе общения он прокомментировал смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, отношения с Украиной и Россией, а также побег белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщает издание hromadske.

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О смерти Шишова

В частности, пресс-конференция Лукашенко обозначилась тем, что он отверг обвинения в причастности КГБ Беларуси к смерти активиста, который был найден повешенным 3 августа в Святошинском парке Киева. При этом глава республики заявил, что Шишова "повесили".

"Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Хорошо я, президент, мог бы его не знать, но я уверен, что в этом зале только три-четыре человека его и знали. Он для нас был просто никто. Какой безумец в Беларуси возьмет и пойдет его там повесит? Ну зачем? Элементарно: повесили одного, завтра будет такой же другой. Зачем в Украине раздувать все это?", — сказал он.

О побеге легкоатлетки Тимановской

Также на пресс-конференции Лукашенко выразил уверенность в том, что спортсменка не приняла решение о побеге из Беларуси самостоятельно — Тимановской якобы "руководили".

Она из Японии, в Токио, связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: "Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, ㅡ это сотрудники КГБ". Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого", ㅡ заверил он.

При этом глава республики раскритиковал Тимановскую за плохое, исходя из его слов, выступление на Олимпийских играх в Токио.

"36-е место в своей дисциплине! Вот больше не надо ни о чем говорить. Россияне сейчас парятся по поводу Дины Авериной. Ну так девушка выступила! Она может что-то сказать, это великая спортсменка. А ты что?", — обратился он к спортсменке.

Лукашенко про Украину

Пресс-конференция Лукашенко не обошла и белорусско-украинские отношения, которые на данный момент находятся в "самой низкой точке", а "красная линия" была перейдена Украиной, когда руководство украинского государства закрыло авиасообщение с Беларусью раньше, чем Евросоюз.

"За что? Неужели до такой гадости можно дойти, чтобы, простите, пох#рить все, что было до сих пор, все то, что мы сделали для Украины?" — задался вопросом он.

Помимо этого глава республики в очередной раз заявил о причастности властей Украины к переброске оружия в Беларусь и подготовке "боевиков" на территории страны для их отправки на территорию республики.

"Ведь оружие идет в основном из Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы ㅡ это же соседи, это же родные люди! (…) Мы никогда не сделаем пакости в отношении Украины, если вы первыми не ступите с оружием на нашу землю", — сказал Лукашенко.

Лукашенко про Крым и Донбасс

Лукашенко на пресс-конференции выразил мнение, что руководство Украины должно "сесть за стол и договориться" по вопросу Донбасса и Крыма, однако не уточнил, с кем, по его мнению, Украине нужно вести переговоры по этому поводу. В то же время он заявил, что не поддержит Украину в случае силового решения вопроса Донбасса.

"Если вы посмеете это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы снова с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни", — заявил Лукашенко.

Об отношениях с Россией

Не обошла стороной пресс-конференция Лукашенко и масштабные протесты в стране, которые начались после оглашения результатов в августе прошлого года. По его словам, они способствовали сближению Беларуси с Россией.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы остались вдвоем — Беларусь и Россия. Потому что удар оттуда был нанесен через Беларусь, как всегда было, в сердце России. Мы мгновенно поняли, что от нас хотят. Владимир Владимирович предложил помощь, но я тогда отказался. Сказал, что пока справляюсь и справлюсь. Но попросил на всякий случай создать резерв из тысячи человек. Вряд ли бы они решили какую-то задачу, так как вместе с этим у меня в резерве была целая армия (…) Никакие страны не имеют такого взаимодействия, как Беларусь и Россия", — заявил президент Беларуси.

Напомним, в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что в вопросе с признанием оккупации Крыма Россией он готов "переступить" через официальные документы, в том числе — через Будапештский меморандум.

Ранее Фокус в своей статье анализировал, как живет Беларусь спустя год после протестов, почему у Лукашенко нет поддержки среди населения и как обстоят дела с деятельностью оппозиции в республике.