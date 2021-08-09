"Ми залишилися вдвох із Росією", — Лукашенко про загибель Шишова та відносини з Україною

На пресконференції президент Білорусі говорив про готовність "стати" між Україною та РФ, якщо країни "знову зіткнуться". Крім того, він застеріг Київ від військового вторгнення в республіку.

У понеділок, 9 серпня, проходить пресконференція Олександра Лукашенка, приурочена до річниці виборів глави держави, які спричинили за собою масові протести. У процесі спілкування він прокоментував смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, відносини з Україною та Росією, а також втечу білоруської легкоатлетки Христини Тимановської. Про це повідомляє видання hromadske.

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Про смерть Шишова

Зокрема, пресконференція Лукашенка позначилася тим, що він відкинув звинувачення в причетності КДБ Білорусі до смерті активіста, який був знайдений повішеним 3 серпня в Святошинському парку Києва. При цьому глава республіки заявив, що Шишова "повісили".

"Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Добре я, президент, міг би його не знати, але я впевнений, що в цьому залі тільки три-чотири людини його і знали. Він для нас був просто ніхто. Який безумець у Білорусі візьме і піде його там повісить? Ну навіщо? Елементарно: повісили одного, завтра буде такий же інший. Навіщо в Україні роздмухувати все це?" — сказав він.

Про втечу легкоатлетки Тимановської

Також на пресконференції Лукашенко висловив упевненість в тому, що спортсменка не ухвалила рішення про втечу з Білорусі самостійно — Тимановською нібито "керували".

Вона з Японії, в Токіо, зв'язалася зі своїми дружками в Польщі, і їй сказали дослівно: "Приїдеш в аеропорт, біжи до японського поліцейського і кричи, що ті двоє, які підвозили в аеропорт, ㅡ це співробітники КДБ". Хоча жодної людини зі спецслужб у Японії не було. Ми не практикуємо цього", ㅡ запевнив він.

При цьому глава республіки розкритикував Тимановську за поганий, виходячи з його слів, виступ на Олімпійських іграх у Токіо.

"36-е місце у своїй дисципліні! Ось більше не треба ні про що говорити. Росіяни зараз паряться з приводу Діни Аверіної. Ну так дівчина виступила! Вона може щось сказати, це велика спортсменка. А ти що?" — звернувся він до спортсменки.

Лукашенко про Україну

Пресконференція Лукашенка не обійшла й білорусько-українські відносини, які наразі знаходяться в "найнижчій точці", а "червона лінія" була перейдена Україною, коли керівництво української держави закрило авіасполучення з Білоруссю раніше, ніж Євросоюз.

"За що? Невже до такої гидоти можна дійти, щоб, вибачте, пох#рить все, що було досі, все те, що ми зробили для України?" — задався питанням він.

Крім цього глава республіки вкотре заявив про причетність влади України до перекидання зброї в Білорусь і підготовки "бойовиків" на території країни для їх відправлення на територію республіки.

"Адже зброя йде здебільшого з України. Зараз ми, звичайно, закрили намертво цей кордон. Навіщо ви це творите, адже народи ㅡ це ж сусіди, це ж рідні люди! (…) Ми ніколи не зробимо капості щодо України, якщо ви першими не ступите зі зброєю на нашу землю", — сказав Лукашенко.

Лукашенко про Крим і Донбас

Лукашенко на пресконференції висловив думку, що керівництво України має "сісти за стіл і домовитися" з питання Донбасу та Криму, проте не уточнив, із ким, на його думку, Україні потрібно вести переговори з цього приводу. У той же час він заявив, що не підтримає Україну в разі силового розв'язування питання Донбасу.

"Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн, я ніколи не буду на вашому боці. Якщо ви знову з Росією зіткнетеся, я буду між вами. Навіть якщо це буде загрожувати моєму життю", — заявив Лукашенко.

Про відносини з Росією

Не обійшла стороною пресконференція Лукашенка і масштабні протести в країні, які почалися після оголошення результатів у серпні минулого року. За його словами, вони сприяли зближенню Білорусі з Росією.

"Не було б щастя, та нещастя допомогло. Ми залишилися вдвох — Білорусь і Росія. Тому що удар звідти був завданий через Білорусь, як завжди було, в серце Росії. Ми миттєво зрозуміли, що від нас хочуть. Володимир Володимирович запропонував допомогу, але я тоді відмовився. Сказав, що поки справляюся і впораюся. Але попросив про всяк випадок створити резерв із тисячі осіб. Навряд чи б вони розв'язали якесь завдання, оскільки разом із цим у мене в резерві була ціла армія (…) Ніякі країни не мають такої взаємодії, як Білорусь і Росія", — заявив президент Білорусі.

Нагадаємо, в процесі пресконференції Лукашенко заявив, що в питанні з визнанням окупації Криму Росією він готовий "переступити" через офіційні документи, зокрема — через Будапештський меморандум.

Раніше Фокус у своїй статті аналізував, як живе Білорусь через рік після протестів, чому в Лукашенка немає підтримки серед населення і як йдуть справи з діяльністю опозиції в республіці.