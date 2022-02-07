Лукашенко хоче озброїти рятувальників на випадок воєнних дій (відео)

Співробітників МНС Білорусі планують озброїти вогнепальною зброєю та спецтехнікою.

Олександр Лукашенко хоче озброїти частину працівників МНС Білорусі на випадок конфлікту чи воєнних дій. Білоруських рятувальників можуть залучити у військових цілях нарівні з армією, повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

7 лютого на нараді президент Олександр Лукашенк повідомив, що озброїти рятувальників необхідно, оскільки Білорусь не може мати 200-300-тисячну армію.

"Це імідж МНС. Усі співробітники міністерства, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми такими їх вважаємо. Але для того, щоб бути силовиком — необхідно чудово володіти зброєю. Моє розпорядження було, що ми визначимо в МНС, кого озброюватимемо. Хто ці хлопці та дівчата, які там служать, які будуть носити вогнепальну зброю. Хотілося б почути, наскільки ми просунулися в цьому плані, щоб МНС стало силовим боком по-справжньому".

У відомстві зазначають, що таким чином, з одного боку співробітники МНС будуть рятувальниками. Їхня друга функція — стати на захист країни в необхідний момент зі зброєю в руках:

"А для цього треба володіти зброєю. Якою? Пістолети, автомати, кулемети, гранатомети? Ми їх озброюватимемо ще якоюсь технікою? Я думаю, що так. І це актив буде, серйозний актив", — заявив Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко озброє МНС Білорусі

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що, на думку Лукашенка, Україна може увійти до "Союзної держави" з РФ та Білоруссю через 15 років. Також президент Білорусі сказав, що Путін пообіцяв привласнити йому звання полковника російської армії.