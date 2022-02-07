Лукашенко хочет вооружить спасателей на случай военных действий (видео)

Сотрудников МЧС Беларуси планируют вооружить огнестрельным оружием и спецтехникой.

Александр Лукашенко хочет вооружить часть сотрудников МЧС Беларуси на случай конфликта или военных действий. Белорусские спасатели могут быть задействованы в военных целях наравне с армией, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

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7 февраля на совещании президент Александра Лукашенко сообщил, что вооружить спасателей необходимо, поскольку для Беларуси непозволительно иметь 200-300-тысячную армию.

"Это имидж МЧС. Все сотрудники министерства, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их считаем. Но для того, чтобы быть силовиком — необходимо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, что мы определим в МЧС, кого будем вооружать. Кто эти ребята и девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие. Хотелось бы услышать, на сколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым боком по-настоящему".

В ведомстве отмечают, что таким образом, с одной стороны сотрудники МЧС будут спасателями. Их вторая функция — встать на защиту страны в необходимый момент с оружием в руках:

"А для этого нужно владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы? Мы их будем вооружать еще какой-то техникой? Я думаю, что да. И это актив будет, серьезный актив", — заявил Лукашенко.

[ + – ] Лукашенко вооружит МЧС Беларуси

Напомним, ранее Фокус писал о том, что по мнению Лукашенко Украина может войти в "Союзное государство" с РФ и Беларусью через 15 лет. Также президент Беларуси сказал, что Путин пообещал присвоить ему звание полковника российской армии.