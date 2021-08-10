"Сбежал от похитителей и шел 50 километров пешком", - экс-судья Чаус о появлении под Винницей

Бывший судья считает, что его похитили в Кишиневе для того, чтобы убить. Не произошло этого, по словам Чауса, поскольку он сумел скрыться от злоумышленников.

В ходе закрытого заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, которое состоялось 4 августа, подозреваемый заявил, что его похитили в столице Молдовы с целью убийства. Об этом стало известно с решения суда, которое обнародовали на сайте "Судебная власть" 9 августа.

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Так, подозреваемый в получении взятки Николай Чаус рассказал, что является потерпевшим в другом уголовном производстве. Он заявил, что его похитили 3 апреля в Кишиневе с целью убийства. Однако физически ликвидировать его не получилось из-за того, что он смог сбежать от злоумышленников, после чего прошел пешком 50 километров к селу Мазуровка Винницкой области, где оказался 30 июля, и добровольно явился к органам Службы безопасности Украины (СБУ).

Впрочем, судя по опубликованным показаниям, Чаус не стал уточнять почему его не убили в течение почти пяти месяцев (с 3 апреля по 30 июля), пока его удерживали, и в каких условиях записывались ролики, в которых тот утверждал, что "с ним все хорошо".

Также в ходе заседания бывший судья подчеркнул, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) нарушили нормы Уголовного процессуального кодекса, поскольку не подали ходатайство в ВАКС о его задержании, а обратились туда с просьбой об избрании меры пресечения.

"Такие обстоятельства [Чаус] считает свидетельством предоставления указания работниками Национального антикоррупционного бюро Украины или Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовать определенным образом", — сказано в решении суда.

Адвокаты Чауса в ходе заседания также настаивали на том, что 48-часовой срок задержания их подзащитного уже истек, потому в отношении его нельзя применять меру пресечения в виде содержания под стражей. Защитники утверждали, что их клиент был задержан 30 июля, а в суд он был доставлен 4 августа.

Судья ВАКС же отбросил этот аргумент, сославшись на справку СБУ, согласно которой Чауса не задерживали, а поместили в больницу и взяли под охрану.

Напомним, НАБУ объявило Чаусу подозрение в получении взятки в размере 150 тысяч долларов за вынесение судебного решения в пользу подсудимой еще в 2016 году. В огороде экс-судьи детективы обнаружили трехлитровую банку с деньгами. Задержать тогда Чауса правоохранители не могли, поскольку он обладал судейской неприкосновенностью. Когда же ее сняли бывший судья уже покинул территорию Украины. Именно в рамках этого производства и прошло заседание по избранию меры пресечения 4 августа. Отметим, тогда ВАКС отправил Чауса под круглосуточный домашний арест.

Детальнее об этой истории, о похищении Чауса в Кишиневе и чем это все может обернуться в будущем Фокус рассказывал в отдельном материале.