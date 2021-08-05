Чаус меж двух огней: как силовики вернули экс-судью домой и кому угрожают его показания

Бывший судья Николай Чаус, прославившийся хранением денег в 3-литровых банках, нашелся в Украине почти через пять месяцев после похищения в Кишиневе. Доставленный в Киев сотрудниками СБУ, экс-судья оказался в руках НАБУ, а суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Фокус вспомнил все, что известно о Николае Чаусе, разбирался, кому могут навредить показания экс-судьи и узнавал, какими могут быть последствия его похищения.

4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение отправить под круглосуточный домашний арест бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом журналисту Фокуса сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

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Экс-судья будет находиться под домашним арестом 60 дней.

Фокус собрал все, что известно о деле Николая Чауса и пообщался с экспертами, чтобы узнать, кому Николай Чаус может доставить проблемы, если начнет давать показания и каковы могут быть последствия его похищения из Кишинева.

Чаус нашелся. Почему НАБУ несколько дней "отбивало" его у СБУ

30 июля в с. Мазуровка Винницкой области, всего в 25 км от украинско-молдавской границы, обнаружили бывшего судью Николая Чауса, который 3 апреля был похищен неизвестными возле жилого дома в Кишиневе. Мужчина сам пришел к старосте села в одном лишь нижнем белье. Чауса по обнародованным снимкам опознала его супруга.

[ + – ] Николай Чаус в здании Мазуровского сельсовета

Вскоре на место выехали сотрудники Могилев-Подольского районного отделения полиции, однако экс-судью забрал наряд винницкого управления Службы безопасности Украины и направился с ним в Киев. В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что представители спецслужбы с ними на связь не выходили — и призвали передать им Чауса, который в НАБУ числится в розыске. Именно антикоррупционеры получили разрешение суда на арест экс-судьи.

СБУ уходит от погони

Пресс-служба НАБУ опубликовала видео погони по Киеву: детективы ведомства устремились за автомобилем СБУ, в котором, по их информации, находился бывший судья.

[ + – ] Сотрудники НАБУ устроили по Киеву погоню за автомобилем СБУ, в котором, по их информации, перевозили Чауса

Судя по опубликованному ролику, представители НАБУ призывали сотрудников СБУ остановиться и передать им Чауса. Сотрудники Службы безопасности, в свою очередь, блокировали дорогу детективам. В итоге автомобиль, в котором предположительно находился Чаус, проехал на территорию СБУ. Микроавтобус же с сотрудниками НАБУ к зданию Службы безопасности не пропустили.

[ + – ] Автомобиль НАБУ заблокировали на въезде в территорию СБУ

Адвокат Чауса Ростислав Кравец сообщил, что его отказались пустить к подзащитному под предлогом того, что "официально экс-судьи не было в здании СБУ".

1 августа Кравцу все же удалось встретиться с клиентом в присутствии представителя СБУ. По словам адвоката, Чаусу предоставляли медицинскую помощь, его состояние было неудовлетворительное. Рассказывать, где находился в предыдущие сутки его подзащитный, адвокат не стал.

[ + – ] Адвокат рассказал о состоянии Чауса

2 августа Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Николай Чаус является подозреваемым по делу о взяточничестве, которое расследует НАБУ, и одновременно — потерпевшим по делу о похищении, находящемся в компетенции СБУ. В пресс-службе ведомства отметили, что статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел.

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Лишь вечером 3 августа пресс-служба НАБУ сообщила, что провела задержание Чауса в столичной больнице "Феофания". Адвокат задержанного предположил, что сотрудники СБУ договорились с детективами о "передаче бывшего судьи без эпатажа".

Деньги в банках. Что экс-судья Чаус делал в Молдове

В августе 2016 года НАБУ сообщило, что изобличило судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в получении взятки в размере 150 тысяч долларов США (более 3,7 млн грн). По информации детективов, за это финансовое вознаграждение судья должен был вынести приговор в пользу подсудимой в деле о незаконной перепродаже наркотиков. Сообщалось, что полученные деньги Чаус хранил в трехлитровых банках, одну из которых закопал в своем огороде.

[ + – ] Судья Чаус хранил деньги в банках, одну из которых закопал на огороде Фото: скриншот

На тот момент задержать или взять под стражу Чауса не представлялось возможным ввиду судейского иммунитета, снять который могла лишь Верховная Рада — но народные депутаты были на каникулах. А в сентябре, когда парламент разрешил Чауса задержать, тот уже покинул территорию Украины.

"Украинская Правда" сообщала, что Чаус мог покинуть Украину по чужому паспорту, а позже бывший руководитель Винницкого управления Нацполиции Антон Шевцов в интервью "Стране" заявил, что судью 21 августа 2016 года к самолету, на котором тот без таможенного и пограничного контроля покинул Украины, доставили двое сотрудников личной охраны президента Петра Порошенко.

По словам Шевцова, соответствующий приказ отдал генерал Юрий Федоров, который на тот момент был начальником личной охраны Порошенко. Журналисты "Слідство.Інфо" рассказали, что к вывозу Чауса из Украины мог быть причастен и народный депутат от БПП Александр Грановский.

В марте 2017 года Николай Чаус объявился в Молдове, где попросил у президента страны Игоря Додона политического убежища. Глава государства беглому судье отказал, а тот начал обжалование этого решения в судебном порядке.

В ноябре 2017 года Высший совет правосудия Украины уволил Николая Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева. Поводом для этого стало его длительное отсутствие на работе без уважительных причин.

В марте 2021 года Высшая судебная палата Молдовы начала рассмотрение ходатайства Чауса о предоставлении ему политического убежища. Сообщалось, что окончательное решение в этом вопросе планировали принять в апреле, после чего могла быть запущена процедура экстрадиции экс-судьи в Украину. Однако 3 апреля он был похищен неизвестными.

5 апреля министр иностранных дел Молдовы Павел Войку заявил, что к похищению Чауса причастны "люди, выехавшие на территорию Украины". Также чиновник сообщил, что МВД страны задержало одного из подозреваемых по этому делу. 7 апреля МИД Украины заявил о непричастности к исчезновению бывшего судьи.

8 апреля журналисты изданий "Слідство.Інфо" и RISE Moldova получили копии паспортов десяти человек, которых молдавские правоохранители проверяют на причастность к похищению Чауса. По информации расследователей, все они — граждане Украины, двое связаны с Главным управлением разведки Минобороны, а еще один — бывший чиновник Нацполиции. В ГУР Минобороны опровергли эти сведения, назвав их "провокацией российских спецслужб".

[ + – ] Расследование о похищении Чауса: часть первая

Позже эти же расследователи опубликовали сюжет, в котором утверждается, что Чауса вывезли из Кишенева на автомобиле с номерами, принадлежащими посольству Украины в Молдове.

[ + – ] Расследование о похищении Чауса: часть вторая

16 мая в Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" появилось видео, в котором экс-судья заверял, что себя чувствует себя хорошо. Неожиданным стало заявление, что его похитили не в 2021-м году, а в 2016-м и, "угрожая расправой, заставляли находиться на территории Молдовы". В итоге Чаус пообещал, что вскоре появится в Украине и "даст ответы на все вопросы, которые интересуют украинцев, НАБУ и ГБР".

[ + – ] Экс-судья Чаус о своем местонахождении и похищении из Молдовы, май 2021 года

Впрочем, адвокаты Чауса выразили сомнение в том, что бывший судья записал этот ролик добровольно, а журналисты "Букв" обнаружили в метаданных видео информацию о том, что оно было загружено из папки под названием "Гусь". Пользователи соцсетей над этим долго смеялись: мол, похитители Чауса даже не утруждались с шифровкой

Вскоре в том же Telegram-канале были опубликованы еще два видео с участием Чауса и рассказы с "обличениями" пятого президента Украины Петра Порошенко, его бывших соратников Александра Грановского и Игоря Кононенко, а также некоторых других лиц "в создании и покрывании коррупционных схем".

[ + – ] Скриншоты публикаций на канале Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" [ + – ] Скриншоты публикаций на канале Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" [ + – ] Скриншоты публикаций на канале Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус"

Последний пост "ChausUA Николай Чаус" датируется 25 июня и заканчивается словами "Слава Украине!".

Примечательно, что после обнародования первого видео с участием бывшего судьи его жена Светлана Чаус в комментарии "Радио Свобода" также заявила, что Чауса "похитили в 2016 году, а не в апреле 2021 года".

19 июля действующий президент Молдовы Майя Санду в интервью рассказала, что МВД и прокуратура страны еще работают над расследованием ситуации с похищением Чауса, и вопрос будет обсуждаться с украинской стороной. Впрочем, в ходе того же разговора глава государства подчеркнула, что для Кишинева крайне важны хорошие отношения с Киевом, потому они намерены искать решения по всем вопрам, которые есть.

Майдан, Корбан и Иванющенко: в каких делах фигурировал Чаус

Николай Чаус был судьей Днепровского районного суда города Киева с 2002 года, однако в публичные громкие скандалы он начал попадать лишь с 2013 года.

Судья Чаус, Автомайдан и поездки в Межигорье

Во время событий 2013-2014 годов Николай Чаус лишал водительских удостоверений активистов "Автомайдана" за поездку в "Межигорье", пишет "Бабель". При этом как минимум один пострадавший от действий судьи в тот день вовсе не ездил в резиденцию беглого президента Виктора Януковича, а его автомобиль стоял в гараже.

Адвокат Роман Маселко утверждал, что при рассмотрении дел по этой же статье, которые не касались Майдана, Чаус ни разу не лишал водителей удостоверений. После бегства Виктора Януковича Высший совет правосудия и Временная следственная комиссия по оценке действий судей Майдана решили, что Николай Чаус нарушил судейскую присягу и его нужно уволить. Однако в декабре 2015 года судья взял больничный до Нового года, не появился на заседании и, в итоге, остался на работе.

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28 часов, чтобы отправить Корбана за решетку

В конце декабря 2015 года Николай Чаус, несмотря на свой больничный, провел 28-часовое заседание по делу Геннадия Корбана, который тогда был соратником бизнесмена Игоря Коломойского. На тот момент последнего уже уволили с должности Днепропетровской ОГА и он конфликтовал с Петром Порошенко.

Корбана обвиняли сразу по четырем статьям: хищение имущества, присвоение денег в особо больших размерах, похищение людей и руководство организованной преступной группой. В ноябре 2015 года ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 декабря.

Чаус же занимался пересмотром этого вопроса. Тогда Корбана доставили в зал суда сразу же после операции на сердце. Чаус более суток рассматривал этот вопрос и, в итоге, встал на сторону прокуроров, отправив Корбана вместо домашнего ареста в СИЗО.

На эту ситуацию обратил внимание Верховный комиссар ООН по правам человека. В его отчете по ситуации в Украине указывалось, что Геннадия Корбана, несмотря на проведенную недавно операцию, вынудили участвовать в следственных действиях, а после принудительно доставили на судебное заседание, которое проходило со множеством нарушений.

Снял с розыска экс-регионала Иванющенко

Генеральная прокуратура подозревала соратника Януковича и экс-нардепа от "Партии регионов" Юрия Иванющенко в злоупотреблении средствами, полученными по Киотскому протоколу (международный договор по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу).

После событий 2013-2014 годов Иванющенко бежал в Россию, а правоохранители объявили его в международный розыск. Но 1 апреля 2016 года судья Чаус принял решение снять беглого соратника Януковича с розыска и запретил проводить в отношении его следственные мероприятия.

Сергей Лещенко, на тот момент нардеп, писал, что для того, чтобы дело попало в Днепровский суд, адвокаты Иванющенко передали ходатайство в Печерский суд, однако сразу же заявили об отводе всего состава суда. В итоге Апелляционный суд отправил дело в Днепровский суд, в котором работал Чаус.

"Судья Чаус решил превысить свою власть и подарить свободу Иванющенко", — писал тогда Лещенко.

[ + – ] Чаус начал попадать в скандалы с 2013 года

Зачем похитили экс-судью и что последует за этим дальше?

Политолог Андрей Золотарев в комментарии Фокусу подчеркивает, что, судя по обнародованной молдавской стороной информации, за похищением Чауса в апреле 2021 года стоят украинские спецслужбы.

"Другой вопрос — не является ли это "художественной самодеятельностью". Потому что Зеленскому явно меньше всего нужен Чаус в багажнике. А то, что у власти были проблемы с силовым ресурсом — он живет своей жизнью и весьма опосредованно — это не является секретом", — рассказывает Золотарев.

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Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний, ссылаясь на результаты расследования молдавской стороны, также склоняется к мысли, что к похищению Чауса в Молдове причастны сотрудники украинских спецслужб.

"Чауса могли получить и через экстрадицию. Но тут вопрос во времени: сколько этого пришлось бы ждать. Думаю, нынешняя власть готовится к досрочным президентским выборам. И для того, чтобы переизбрать Зеленского, необходимо зачистить политическое поле. Первым под удар попадает Порошенко", — рассказывает Загородний в комментарии Фокусу.

Кто-то, наверное, сказал команде Зеленского, что Чаус является носителем дикого компромата против Порошенко

Эксперт допускает, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко на ближайших президентских выборах будут сражаться за один и тот же "патриотический электорат", из-за чего оба могут не выйти во второй тур — поскольку будут отбирать друг у друга голоса.

"И кто-то, наверное, сказал команде Зеленского, что Чаус является носителем дикого компромата против Порошенко. Соответственно, там решили, что, заполучив бывшего судью, они смогут открывать дела, давить и всячески влиять на Порошенко. Я другой логики в похищении Чауса не вижу", — подчеркивает Загородний.

Почему Чаус нашелся в Винницкой области?

На вопрос, почему же Чауса решили отпустить 30 июля, Андрей Золотарев отмечает, что, с учетом резонанса, физически исчезнуть после апрельского похищения Чаус не мог — ввиду возможных последствий для причастных к его вывозу из Молдовы.

"Все тайное рано или поздно становится явным. Последствия были бы несоизмеримо хуже", — подчеркивает Золотарев в комментарии Фокусу.

Тарас Загородний также считает, что отпустить Чауса в июле решили из-за того, что молдавская сторона пошла на принцип и предала этот вопрос огласке.

Команде Зеленского бывший судья выгоден в первую очередь как человек, который будет свидетельствовать о коррупции при Порошенко

"И придумали эту операцию по его легализации на территории Украины. Не мог же он просто так появиться. Вот и придумали историю, что он сам пришел в село Винницкой области. Мол, мы его арестовали и начинаем что-то с ним делать", — отмечает эксперт.

Почему СБУ и НАБУ "не поделили" Чауса?

Рассуждая о причинах конфликта между НАБУ и СБУ из-за Чауса, Андрей Золотарев проводит параллель с романом "Три мушкетера" Александра Дюма и отмечает, что "ничто не ново".

"А учитывая, что антикоррупционная вертикаль контролируется нашими внешними партнерами — она сконцентрирована на других центрах влияния. А СБУ — это президент и его команда", — рассказывает Золотарев.

Эксперт подчеркивает, команде Зеленского бывший судья выгоден в первую очередь как человек, который будет свидетельствовать о коррупции при Порошенко. Детективы же, в свою очередь, интересуются Чаусом из-за дела о взяточничестве и необходимости показывать свою эффективность. По словам Андрея Золотарева, к НАБУ в последнее время уже начали возникать вопросы и из-за низкого уровня доверия и из-за "крайне низкого КПД".

Тарас Загородний, комментируя тот факт, что НАБУ и СБУ пришлось публично "делить" Николая Чауса, отмечает: для детективов бывший судья важен из-за того, что "дело с банками" было весьма громким, а результатов ни по нему, ни по другим резонансным кейсам в последние шесть лет нет. СБУ же, по его словам, стремится держать бывшего судью под стражей из-за того, что им можно шантажировать Офис президента — ведь "спецслужбам распоряжение о похищении Чауса могло отдать только высшее руководство государства".

[ + – ] Николай Чаус оказался между двух огней Фото: LIGA.net

Что знает Николай Чаус?

На вопрос "что такое известно Николаю Чаусу, что за ним начали охотиться сразу несколько силовых структур", Андрей Золотарев напоминает: судебная система — это "государство в государстве".

"Сейчас неизвестно, какие расценки и "что почем", но мы все знаем, что в судах у нас сидят "позвоночные" и "пресмыкающиеся". В частности, Чаус… Поскольку он изначально был подвешен на делах о Майдане, через него начали работать не чужие Порошенко люди. И через них можно выйти на самого пятого президента. И в этом плане есть политический интерес. Через Чауса рассказать, как вершилось правосудие при Порошенко", — рассуждает эксперт.

Впрочем, отмечает Золотарев, после апрельского похищения экс-судьи добиться этой цели будет значительно тяжелее. По его словам, если бы Чауса депортировали в Украину в законном порядке, политическая выгода была бы значительно выше.

Есть политический интерес. Через Чауса рассказать, как вершилось правосудие при Порошенко

Мысль о том, что на сегодняшний день слова Чауса уже потеряли какую-либо ценность в разговоре с журналистом Фокуса высказывает и Тарас Загородний.

Впрочем, эксперт предполагает, что в "коррупционных делах", в которых был замешан Чаус, экс-судья наверняка общался с "заказчиками" через посредников, и уж точно не встречался с Порошенко. Потому, считает Загородний, у действующей власти вряд ли получится получить компромат непосредственно на пятого президента.

"Похищение Чауса — это чистая авантюра", — подчеркивает Загородний.

Последствия похищения Чауса в Молдове

Андрей Золотарев утверждает, что ситуация с апрельским похищением бывшего судьи из Молдовы может навредить Владимиру Зеленскому.

"Обратите внимание на то, как оппоненты Зеленского на телеканале Порошенко пытаются акцентировать внимание на событиях 2021 года, отводя взор от того, что было с Чаусом до 2016 года. В команде Порошенко прекрасно понимают пагубность последствий", — отмечает эксперт.

Рассуждая о возможных последствиях молдавской истории с Чаусом, политолог Золотарев уверяет: она обернется не только международным резонансом, но и репутационными потерями для Украины.

Однако Тарас Загородний считает, что во внешнеполитическом плане проблем у Украины возникнуть не должно.

"Да, Молдова пошла на принцип, они устроили бучу. Но я думаю, что если выходить на переговоры, то можно замять этот скандал. У Молдовы лишь две страны, с которыми она граничит — Румыния и Украина. И от Украины Молдова зависит сильно, в том числе — и в экспортном плане", — рассуждает Загородний.

Причастных к похищению Чауса разведчиков или дипломатов, утверждает эксперт, Украина Молдове не выдаст. Просто потому, что в таком случае другие сотрудники спецслужб, получая подобные задания, будут попросту отказываться их выполнять.

За комментариями по ситуации с экс-судьей Чаусом Фокус обратился в СБУ с НАБУ, однако на момент публикации материала ответа не получил.