Гвардейцы кардинала vs мушкетеры короля. Чем опасна для государства борьба без правил за Чауса

Государство или скорее государственная власть — это всегда о монополии ставить точку в споре любых субъектов, находящихся под ее (этой страны) юрисдикцией.

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Иногда эта точка законная, иногда — нет. Иногда справедливая, иногда — нет. Иногда разумная и дальновидная. Иногда — нет. Но это всегда точка.

Если государство не может поставить точку в споре НАБУ и СБУ за экс-судью Чауса без цирка с погонями на улицах столицы, значит, вместо государства в Украине остались феодальные княжества.

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Президент-канатоходец. Почему любой серьезный провал может стать для Зеленского последним

Так уже было, когда Ющенко с Януковичем воевали за Генпрокуратуру с использованием ГСО, "Беркута" и ВР. Это сформировало общественный спрос на консолидацию власти и понимание, кто на самом деле управляет государством. Этот запрос сделал Януковича президентом.

Если Владимиру Зеленскому не нравится судьба Ющенко, уже завтра руководители СБУ и НАБУ должны лишиться своих должностей.

Потому что эти инфантилы, которым подчинен реальный спецназ, разнесут государство вдребезги.

Кстати, во времена Леонида Кучмы публичный конфликт генпрокурора Михаила Потебенько и министра юстиции Сюзанны Станик завершился мгновенно: оба лишились своих должностей.

Кучме есть что поставить в вину, но то, что он выстроил государство, которое имело монополию ставить точку в спорах любых субъектов под его юрисдикцией, — это очевидный факт.

На днях увидим: на кого из своих предшественников равняется Зеленский.

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Публикуется с согласия автора.