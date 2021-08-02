Гвардійці кардинала vs мушкетери короля. Чим небезпечна для держави боротьба без правил за Чауса

Держава чи радше державна влада — це завжди про монополію ставити крапку у суперечці будь-яких суб"єктів, що знаходяться під її (цієї держави) юрисдикцією.

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Іноді ця крапка законна, іноді — ні. Іноді справедлива, іноді — ні. Іноді разумна і далекоглядна. Іноді — ні. Але це завжди крапка.

Якщо держава не може поставити крапку у суперечці НАБУ та СБУ за екссуддю Чауса без цирку з погонями на вулицях столиці, значить, замість держави в Україні залишились феодальні князівства.

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Президент-канатоходець. Чому будь-який серйозний провал може стати для Зеленського останнім

Так вже було, коли Ющенко з Януковичем воювали за Генпрокуратуру з використанням ДСО, "Беркуту" та ВВ. Це сформувало суспільний попит на консолідацію влади і розуміння, хто ж насправді керує державою. Цей запит зробив Януковича президентом.

Якщо Володимиру Зеленському не подобається доля Ющенка, вже завтра керівники СБУ та НАБУ мають позбутися своїх посад.

Бо ці інфантили, яким підпорядкований реальний спецназ, рознесуть державу на друзки.

До речі, за часів Леоніда Кучми публічний конфлікт генпрокурора Михайла Потебенька та Міністра юстиції Сюзани Станік завершився миттєво: обидва позбулися своїх посад.

Кучмі є що поставити на карб, але те, що він вибудував державу, яка мала монополію ставити крапку в суперечках будь-яких суб"єктів під її юрисдикцією, — це очевидний факт.

На днях побачимо: на кого зі своїх попередників рівняється Зеленський.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.