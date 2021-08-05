Чаус між двох вогнів: як силовики повернули екссуддю додому і кому загрожують його показання

Колишній суддя Микола Чаус, який прославився зберіганням грошей у 3-літрових банках, знайшовся в Україні майже через п'ять місяців після викрадення в Кишиневі. Доставлений в Київ співробітниками СБУ, екссуддя опинився в руках НАБУ, а суд відправив його під цілодобовий домашній арешт. Фокус згадав все, що відомо про Миколу Чауса, розбирався, кому можуть зашкодити свідчення екссудді і дізнавався, якими можуть бути наслідки його викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) прийняв рішення відправити під цілодобовий домашній арешт колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Про це журналісту Фокуса повідомив адвокат Чауса Ростислав Кравець.

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Екссуддя перебуватиме під домашнім арештом 60 днів.

Фокус зібрав все, що відомо про справу Миколи Чауса і поспілкувався з експертами, щоб дізнатися, кому Микола Чаус може завдати проблем, якщо почне давати свідчення і які можуть бути наслідки його викрадення з Кишинева.

Чаус знайшовся. Чому НАБУ кілька днів "відбивало" його у СБУ

30 липня в с. Мазурівка Вінницької області, всього за 25 км від українсько-молдовського кордону, знайшли колишнього суддю Миколу Чауса, який 3 квітня був викрадений невідомими біля житлового будинку в Кишиневі. Чоловік сам прийшов до старости села в самій нижній білизні. Чауса за оприлюдненими знімками впізнала його дружина.

[ + – ] Микола Чаус в будівлі Мазурівської сільради

Незабаром на місце виїхали співробітники Могилів-Подільського районного відділення поліції, проте екссуддю забрав наряд вінницького управління Служби безпеки України і попрямував з ним до Києва. У Національному антикорупційному бюро України заявили, що представники спецслужби з ними на зв'язок не виходили — і закликали передати їм Чауса, який в НАБУ числиться у розшуку. Саме антикорупціонери отримали дозвіл суду на арешт екссудді.

СБУ тікає від погоні

Пресслужба НАБУ опублікувала відео погоні по Києву: детективи відомства кинулися за автомобілем СБУ, в якому, за їхньою інформацією, перебував колишній суддя.

[ + – ] Співробітники НАБУ влаштували по Києву погоню за автомобілем СБУ, в якому, за їхньою інформацією, перевозили Чауса

Судячи з опублікованого ролику, представники НАБУ закликали співробітників СБУ зупинитися і передати їм Чауса. Співробітники Служби безпеки, зі свого боку, блокували дорогу детективам. В результаті автомобіль, в якому імовірно знаходився Чаус, проїхав на територію СБУ. Мікроавтобус із співробітниками НАБУ до будівлі Служби безпеки не пропустили.

[ + – ] Автомобіль НАБУ заблокували на в'їзді до території СБУ

Адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив, що його відмовилися пустити до підзахисного під приводом того, що "офіційно екссудді не було в будівлі СБУ".

1 серпня Кравцю все ж вдалося зустрітися з клієнтом у присутності представника СБУ. За словами адвоката, Чаусу надавали медичну допомогу, його стан був незадовільний. Розповідати, де знаходився в попередню добу його підзахисний, адвокат не став.

[ + – ] Адвокат розповів про стан Чауса

2 серпня Офіс генерального прокурора України повідомив, що Микола Чаус є підозрюваним у справі про хабарництво, яку розслідує НАБУ, і одночасно — потерпілим у справі про викрадення, що знаходиться в компетенції СБУ. У пресслужбі відомства зазначили, що статуси не є взаємовиключними і не можуть впливати на хід розслідування цих справ.

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Лише ввечері 3 серпня пресслужба НАБУ повідомила, що провела затримання Чауса в столичній лікарні "Феофанія". Адвокат затриманого припустив, що співробітники СБУ домовилися з детективами про "передачу колишнього судді без епатажу".

Гроші в банках. Що екссуддя Чаус робив у Молдові

У серпні 2016 року НАБУ повідомило, що викрили суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в отриманні хабара розміром 150 тисяч доларів США (понад 3,7 млн грн). За інформацією детективів, за цю фінансову винагороду суддя повинен був винести вирок на користь підсудної у справі про незаконну перепродажу наркотиків. Повідомлялося, що отримані гроші Чаус зберігав у трилітрових банках, одну з яких закопав на своєму городі.

[ + – ] Суддя Чаус зберігав гроші в банках, одну з яких закопав на городі Фото: скриншот

На той момент затримати або взяти під варту Чауса не було можливим через суддівський імунітет, зняти який могла лише Верховна Рада — але народні депутати були на канікулах. А у вересні, коли парламент дозволив Чауса затримати, той вже залишив територію України.

"Українська Правда" повідомляла, що Чаус міг покинути Україну за чужим паспортом, а пізніше колишній керівник Вінницького управління Нацполіції Антон Шевцов в інтерв'ю "Стране" заявив, що суддю 21 серпня 2016 року до літака, на якому той без митного і прикордонного контролю покинув Україну, доставили двоє співробітників особистої охорони президента Петра Порошенка.

За словами Шевцова, відповідний наказ віддав генерал Юрій Федоров, який на той момент був начальником особистої охорони Порошенка. Журналісти "Слідство.Інфо" розповіли, що до вивезення Чауса з України міг бути причетний і народний депутат від БПП Олександр Грановський.

У березні 2017 року Микола Чаус з'явився у Молдові, де попросив у президента країни Ігоря Додона політичного притулку. Глава держави судді-втікачеві відмовив, а той почав оскарження цього рішення в судовому порядку.

У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя України звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва. Приводом для цього стало його тривала відсутність на роботі без поважних причин.

У березні 2021 року Вища судова палата Молдови почала розгляд клопотання Чауса про надання йому політичного притулку. Повідомлялося, що остаточне рішення в цьому питанні планували прийняти в квітні, після чого могла бути запущена процедура екстрадиції екссудді в Україні. Проте 3 квітня він був викрадений невідомими.

5 квітня міністр закордонних справ Молдови Павло Войку заявив, що до викрадення Чауса причетні "люди, які виїхали на територію України". Також чиновник повідомив, що МВС країни затримало одного з підозрюваних у цій справі. 7 квітня МЗС України заявило про непричетність до зникнення колишнього судді.

8 квітня журналісти видань "Слідство.Інфо" і RISE Moldova отримали копії паспортів десяти осіб, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викрадення Чауса. За інформацією розслідувачів, всі вони — громадяни України, двоє пов'язані з Головним управлінням розвідки Міноборони, а ще один — колишній чиновник Нацполіції. У ГУР Міноборони спростували ці відомості, назвавши їх "провокацією російських спецслужб".

[ + – ] Розслідування про викрадення Чауса: частина перша

Пізніше ці ж розслідувачі опублікували сюжет, в якому стверджується, що Чауса вивезли з Кишинева на автомобілі з номерами, які належать посольству України в Молдові.

[ + – ] Розслідування про викрадення Чауса: частина друга

16 травня в Telegram-каналі "ChausUA Микола Чаус" з'явилося відео, в якому екссуддя запевняв, що себе почуває себе добре. Несподіваною стала заява, що його викрали не у 2021-му році, а у 2016-му і, "погрожуючи розправою, змушували перебувати на території Молдови". В результаті Чаус пообіцяв, що незабаром з'явиться в Україні і "дасть відповіді на всі питання, які цікавлять українців, НАБУ і ДБР".

[ + – ] Екссуддя Чаус про своє місцезнаходження і викрадення з Молдови, травень 2021 року

Втім, адвокати Чауса висловили сумнів у тому, що колишній суддя записав цей ролик добровільно, а журналісти "Букв" виявили в метаданих відео інформацію про те, що воно було завантажено з папки під назвою "Гусь". Користувачі соцмереж над цим довго сміялися: мовляв, викрадачі Чауса навіть не переймалися з шифруванням.

Незабаром у тому ж Telegram-каналі були опубліковані ще два відео за участю Чауса і розповіді з "викриттями" п'ятого президента України Петра Порошенка, його колишніх соратників Олександра Грановського та Ігоря Кононенка, а також деяких інших осіб "у створенні та покриванні корупційних схем".

[ + – ] Скріншоти публікацій на каналі Telegram-каналі "ChausUA Микола Чаус" [ + – ] Скріншоти публікацій на каналі Telegram-каналі "ChausUA Микола Чаус" [ + – ] Скріншоти публікацій на каналі Telegram-каналі "ChausUA Микола Чаус"

Останній пост "ChausUA Микола Чаус" датується 25 червня і закінчується словами "Слава Україні!".

Примітно, що після оприлюднення першого відео за участю колишнього судді його дружина Світлана Чаус в коментарі "Радіо Свобода" також заявила, що Чауса "викрали у 2016 році, а не у квітні 2021 року".

19 липня чинний президент Молдови Мая Санду в інтерв'ю розповіла, що МВС і прокуратура країни ще працюють над розслідуванням ситуації з викраденням Чауса, і питання буде обговорюватися з українською стороною. Втім, під час тієї ж розмови глава держави підкреслила, що для Кишинева вкрай важливі добрі відносини з Києвом, тому вони мають намір шукати рішення з усіх питань, які є.

Майдан, Корбан і Іванющенко: в яких справах фігурував Чаус

Микола Чаус був суддею Дніпровського районного суду міста Києва з 2002 року, проте в публічні гучні скандали він почав потрапляти лише з 2013 року.

Суддя Чаус, Автомайдан і поїздки в Межигір'я

Під час подій 2013-2014 років Микола Чаус позбавляв водійських посвідчень активістів "Автомайдану" за поїздку в "Межигір'я", пише "Бабель". При цьому як мінімум один постраждалий від дій судді того дня зовсім не їздив у резиденцію президента-втікача Віктора Януковича, а його автомобіль стояв у гаражі.

Адвокат Роман Маселко стверджував, що при розгляді справ за цією ж статтею, які не торкалися Майдану, Чаус жодного разу не позбавляв водіїв посвідчень. Після втечі Віктора Януковича Вища рада правосуддя і Тимчасова слідча комісія з оцінки дій суддів Майдану вирішили, що Микола Чаус порушив суддівську присягу і його потрібно звільнити. Однак в грудні 2015 року суддя взяв лікарняний до Нового року, не з'явився на засіданні та, у підсумку, залишився на роботі.

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28 годин, щоб відправити Корбана за ґрати

В кінці грудня 2015 року Микола Чаус, незважаючи на свій лікарняний, провів 28-годинне засідання у справі Геннадія Корбана, який тоді був соратником бізнесмена Ігоря Коломойського. На той момент останнього вже звільнили з посади Дніпропетровської ОДА і він конфліктував з Петром Порошенком.

Корбана звинувачували відразу за чотирма статтями: викрадення майна, привласнення грошей в особливо великих розмірах, викрадення людей і керівництво організованою злочинною групою. У листопаді 2015 року йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 31 грудня.

Чаус же займався переглядом цього питання. Тоді Корбана доставили в зал суду відразу ж після операції на серці. Чаус більше доби розглядав це питання і, в підсумку, став на сторону прокурорів, відправивши Корбана замість домашнього арешту в СІЗО.

На цю ситуацію звернув увагу Верховний комісар ООН з прав людини. У його звіті щодо ситуації в Україні вказувалося, що Геннадія Корбана, незважаючи на проведену недавно операцію, змусили брати участь в слідчих діях, а після примусово доставили на судове засідання, яке проходило з численними порушеннями.

Зняв з розшуку ексрегіонала Іванющенка

Генеральна прокуратура підозрювала соратника Януковича і екснардепа від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка у зловживанні коштами, отриманими за Кіотським протоколом (міжнародний договір зі скорочення викидів парникових газів в атмосферу).

Після подій 2013-2014 років Іванющенко втік до Росії, а правоохоронці оголосили його в міжнародний розшук. Але 1 квітня 2016 року Суддя Чаус прийняв рішення зняти соратника-утікача Януковича з розшуку і заборонив проводити стосовно нього слідчі заходи.

Сергій Лещенко, на той момент нардеп, писав, що для того, щоб справа потрапила до Дніпровського суду, адвокати Іванющенка передали клопотання до Печерського суду, проте відразу ж заявили про відведення усього складу суду. В результаті Апеляційний суд відправив справу до Дніпровського суду, в якому працював Чаус.

"Суддя Чаус вирішив перевищити свою владу і подарувати свободу Іванющенку", — писав тоді Лещенко.

[ + – ] Чаус почав потрапляти в скандали з 2013 року

Навіщо викрали екссуддю і що буде потім далі?

Політолог Андрій Золотарьов у коментарі Фокусу підкреслює, що, судячи з оприлюдненої молдовською стороною інформації, за викраденням Чауса у квітні 2021 року стоять українські спецслужби.

"Інше питання — чи не є це "художньою самодіяльністю". Тому що Зеленському явно найменше потрібен Чаус в багажнику. А те, що у влади були проблеми з силовим ресурсом — що живе своїм життям і вельми опосередковано — це не є секретом", — розповідає Золотарьов.

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Керівний партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній, посилаючись на результати розслідування молдовської сторони, також схиляється до думки, що до викрадення Чауса в Молдові причетні співробітники українських спецслужб.

"Чауса могли отримати і через екстрадицію. Але тут питання в часі: скільки цього довелося б чекати. Думаю, нинішня влада готується до дострокових президентських виборів. І для того, щоб переобрати Зеленського, необхідно зачистити політичне поле. Першим під удар потрапляє Порошенко", — розповідає Загородній в коментарі Фокусу.

Хтось, напевно, сказав команді Зеленського, що Чаус є носієм дикого компромату проти Порошенка

Експерт припускає, що Володимир Зеленський і Петро Порошенко на найближчих президентських виборах будуть боротися за один і той самий "патріотичний електорат", через що обидва можуть не вийти у другий тур — оскільки відбиратимуть один в одного голоси.

"І хтось, напевно, сказав команді Зеленського, що Чаус є носієм дикого компромату проти Порошенка. Відповідно, там вирішили, що, отримавши колишнього суддю, вони зможуть відкривати справи, тиснути і всіляко впливати на Порошенка. Я іншої логіки у викраденні Чауса не бачу", — підкреслює Загородній.

Чому Чаус знайшовся у Вінницькій області?

На питання, чому ж Чауса вирішили відпустити 30 липня, Андрій Золотарьов зазначає, що, з урахуванням резонансу, фізично зникнути після квітневого викрадення Чаус не міг — через можливі наслідки для причетних до його вивезення з Молдови.

"Все таємне рано чи пізно стає явним. Наслідки були б незрівнянно гірші", — підкреслює Золотарьов у коментарі Фокусу.

Тарас Загородній також вважає, що відпустити Чауса в липні вирішили через те, що молдовська сторона пішла на принцип і надала цьому питанню розголосу.

Команді Зеленського колишній суддя вигідний в першу чергу як людина, яка буде свідчити про корупцію при Порошенку

"І придумали цю операцію по його легалізації на території України. Не міг же він просто так з'явитися. Ось і вигадали історію, що він сам прийшов у село Вінницької області. Мовляв, ми його заарештували і починаємо щось з ним робити", — зазначає експерт.

Чому СБУ і НАБУ "не поділили" Чауса?

Міркуючи про причини конфлікту між НАБУ і СБУ через Чауса, Андрій Золотарьов проводить паралель з романом "Три мушкетери" Олександра Дюма і зазначає, що "ніщо не нове".

"А враховуючи, що антикорупційна вертикаль контролюється нашими зовнішніми партнерами — вона сконцентрована на інших центрах впливу. А СБУ — це президент і його команда", — розповідає Золотарьов.

Експерт підкреслює, команді Зеленського колишній суддя вигідний в першу чергу як людина, яка буде свідчити про корупцію при Порошенку. Детективи ж, зі свого боку, цікавляться Чаусом через справу про хабарництво і необхідність показувати свою ефективність. За словами Андрія Золотарьова, до НАБУ останнім часом вже почали виникати питання і через низький рівень довіри і через "вкрай низький КПД".

Тарас Загородній, коментуючи той факт, що НАБУ і СБУ довелося публічно "ділити" Миколу Чауса, зазначає: для детективів колишній суддя важливий через те, що "справа з банками" була досить гучною, а результатів ні по ній, ні по іншим резонансним кейсам за останні шість років немає. СБУ ж, за його словами, прагне тримати колишнього суддю під вартою через те, що ним можна шантажувати Офіс президента — адже "спецслужбам розпорядження про викрадення Чауса могло віддати тільки вище керівництво держави".

[ + – ] Микола Чаус опинився між двох вогнів Фото: LIGA.net

Що знає Микола Чаус?

На питання "що таке відомо Миколі Чаусу, що за ним почали полювати відразу кілька силових структур", Андрій Золотарьов нагадує: судова система — це "держава в державі".

"Зараз невідомо, які розцінки і "що почому", але ми всі знаємо, що в судах у нас сидять "хребетні" і "плазуни". Зокрема, Чаус... Оскільки він спочатку був підвішений на справах про Майдан, через нього почали працювати не чужі Порошенку люди. І через них можна вийти на самого п'ятого президента. І в цьому плані є політичний інтерес. Через Чауса розповісти, як вершилося правосуддя при Порошенку", — міркує експерт.

Втім, зазначає Золотарьов, після квітневого викрадення екссудді досягти цієї мети буде значно важче. За його словами, якби Чауса депортували в Україну в законному порядку, політична вигода була б значно вищою.

Є політичний інтерес. Через Чауса розповісти, як вершилося правосуддя при Порошенку

Думку про те, що на сьогодні слова Чауса вже втратили будь-яку цінність у розмові з журналістом Фокуса висловлює і Тарас Загородній.

Втім, експерт припускає, що в "корупційних справах", у яких був замішаний Чаус, екссуддя напевно спілкувався із "замовниками" через посередників, і вже точно не зустрічався з Порошенком. Тому, вважає Загородній, чинній владі навряд вдасться отримати компромат безпосередньо на п'ятого президента.

"Викрадення Чауса — це чиста авантюра", — підкреслює Загородній.

Наслідки викрадення Чауса в Молдові

Андрій Золотарьов стверджує, що ситуація з квітневим викраденням колишнього судді з Молдови може зашкодити Володимиру Зеленському.

"Зверніть увагу на те, як опоненти Зеленського на телеканалі Порошенка намагаються акцентувати увагу на події 2021 року відводячи погляд від того, що було з Чаусом до 2016 року. В команді Порошенка прекрасно розуміють згубність наслідків", — зазначає експерт.

Міркуючи про можливі наслідки молдовської історії з Чаусом, політолог Золотарьов запевняє: вона обернеться не тільки міжнародним резонансом, а й репутаційними втратами для України.

Однак Тарас Загородній вважає, що у зовнішньополітичному плані проблем в України виникнути не повинно.

"Так, Молдова пішла на принцип, вони влаштували бучу. Але я думаю, що якщо виходити на переговори, то можна зам'яти цей скандал. У Молдови лише дві країни, з якими вона межує — Румунія і Україна. І від України Молдова залежить сильно, зокрема — і в експортному плані", — міркує Загородній.

Причетних до викрадення Чауса розвідників або дипломатів, стверджує експерт, Україна Молдові не видасть. Просто тому, що у такому разі інші співробітники спецслужб, отримуючи подібні завдання, будуть просто відмовлятися їх виконувати.

За коментарями щодо ситуації з екссуддею Чаусом Фокус звернувся в СБУ з НАБУ, однак на момент публікації матеріалу відповіді не отримав.