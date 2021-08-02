"Чорний лебідь" для президента. Чому Чаус для Зеленського — це як Гонгадзе для Кучми

Що продемонстрував кейс із екссуддею Миколою Чаусом?

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1. Зеленський, як і всі його попередники, буквально з першого дня став використовувати силові структури (СБУ, СЗР, ГУР МО, ГПУ) для боротьби зі своїми політичними противниками.

2. Силові структури, як і раніше, з легкістю погоджуються допомагати президенту боротися з його політичними противниками незаконними способами. Вони, як і раніше, служать Господарю, а не Закону.

3. Коли силові структури найнахабнішим чином ігнорують Закон, що відбувається постійно, суспільство не в змозі відновити законність і покарати силові структури за їхню кримінальну поведінку.

Реальних механізмів приведення силових структур до тями немає. Фактично всі наші силові структури мають ознаки злочинного співтовариства.

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Загальні висновки:

1. Україна, як і раніше, залишається державою, яка не має нічого спільного з правовою.

2. Президент у нашій політичній структурі володіє величезною виконавчою владою, але при цьому знаходиться поза законом, над законом і тому є головним політичним інститутом, який перешкоджає перетворенню України на правову державу. Тому цей інститут повинен бути радикально змінений.

3. Усі зусилля Заходу щодо реформування України в правову державу за 7 років не дали ані найменшого ефекту, про що автор неодноразово попереджав. Україна, як і раніше, залишається неправовою державою, де править не закон, а брутальна сила. І причина цього низька — політична культура українців.

Відтепер справа Чауса для Зеленського стала тим же самим, що й справа Гонгадзе для Кучми. Вона поховає Зеленського.

Першоджерело.