"Черный лебедь" для президента. Почему Чаус для Зеленского — это как Гонгадзе для Кучмы

Что продемонстрировал кейс с экс-судьей Николаем Чаусом?

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1. Зеленский, как и все его предшественники, буквально с первого дня стал использовать силовые структуры (СБУ, СВР, ГУР МО, ГПУ) для борьбы со своими политическими противниками.

2. Силовые структуры, как и прежде, с легкостью соглашаются помогать президенту бороться с его политическими противниками незаконными способами. Они по-прежнему служат Хозяину, а не Закону.

3. Когда силовые структуры самым наглым образом игнорируют Закон, что происходит постоянно, общество не в состоянии восстановить законность и покарать силовые структуры за их уголовное поведение.

Реальных механизмов приведения силовых структур в чувство нет. Фактически, все наши силовые структуры имеют признаки преступного сообщества.

Важно

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Общие выводы:

1. Украина по прежнему остается государством, не имеющим ничего общего с правовым.

2. Президент в нашей политической структуре обладает огромной исполнительной властью, но при этом находится вне закона, над законом и потому является главным политическим институтом, который препятствует превращению Украины в правовое государство. Поэтому этот институт должен быть радикально изменен.

3. Все усилия Запада по реформированию Украины в правовое государство за 7 лет не дали ровным счетом никакого эффекта, о чем автор неоднократно предупреждал. Украина по-прежнему остается неправовым государством, где правит не закон, а брутальная сила. И причина этого- низкая политическая культура украинцев.

Отныне дело Чауса для Зеленского стало тем же самым , что и дело Гонгадзе для Кучмы. Оно похоронит Зеленского.

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