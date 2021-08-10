"Втік від викрадачів і йшов 50 кілометрів пішки", — екссуддя Чаус про появу під Вінницею

Колишній суддя вважає, що його викрали в Кишиневі для того, щоб убити. Не сталося цього, за словами Чауса, оскільки він зумів сховатися від зловмисників.

У процесі закритого засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, яке відбулося 4 серпня, підозрюваний заявив, що його викрали в столиці Молдови з метою вбивства. Про це стало відомо з рішення суду, яке оприлюднили на сайті "Судова влада" 9 серпня.

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Так, підозрюваний в отриманні хабара Микола Чаус розповів, що є потерпілим в іншому кримінальному провадженні. Він заявив, що його викрали 3 квітня в Кишиневі з метою вбивства. Однак фізично ліквідувати його не вийшло через те, що він зміг втекти від зловмисників, після чого пройшов пішки 50 кілометрів до села Мазурівка Вінницької області, де опинився 30 липня, і добровільно з'явився до органів Служби безпеки України (СБУ).

Утім, судячи з опублікованих свідчень, Чаус вирішив не уточнювати чому його не вбили протягом майже п'яти місяців (з 3 квітня по 30 липня), поки його утримували, і в яких умовах записувалися ролики, в яких той стверджував, що "з ним все добре".

Також у процесі засідання колишній суддя підкреслив, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) порушили норми Кримінального процесуального кодексу, оскільки не подали клопотання у ВАКС про його затримання, а звернулися туди з проханням про обрання запобіжного заходу.

"Такі обставини [Чаус] вважає свідченням надання вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діяти певним способом", — сказано в рішенні суду.

Адвокати Чауса в процесі засідання також наполягали на тому, що 48-годинний термін затримання їхнього підзахисного вже закінчився, тому щодо його не можна застосовувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Захисники стверджували, що їхній клієнт був затриманий 30 липня, а до суду він був доставлений 4 серпня.

Суддя ВАКС же відкинув цей аргумент, пославшись на довідку СБУ, згідно з якою Чауса не затримували, а помістили в лікарню і взяли під охорону.

Нагадаємо, НАБУ оголосило Чаусу підозру в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів за винесення судового рішення на користь підсудної ще в 2016 році. У городі екссудді детективи знайшли трилітрову банку з грошима. Затримати тоді Чауса правоохоронці не могли, оскільки він володів суддівською недоторканністю. Коли ж її зняли колишній суддя вже покинув територію України. Саме в рамках цього провадження і пройшло засідання з обрання запобіжного заходу 4 серпня. Зазначимо, тоді ВАКС відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт.

Детальніше про цю історію, про викрадення Чауса в Кишиневі і чим це все може обернутися в майбутньому Фокус розповідав в окремому матеріалі.