Обвинения Лероса в адрес Ермака: суд поставил точку в конфликте

Судьи решили, что нардеп должен публично извиниться перед братом бывшего главы Офиса президента.

В среду, 11 августа Киевский апелляционный суд признал "порочащей честь, деловую репутацию и достоинство" информацию, распространенную народным депутатом Гео Леросом в адрес Дениса Ермака (брата бывшего главы ОП Андрея Ермака), передает Интерфакс-Украина.

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Сообщается, что суд отменил решение Печерского райсуда Киева от мая текущего года, которым Денису Ермаку было отказано в удовлетворении иска, и в полной мере удовлетворил требования истца.

Отмечается, что недостоверной признана информация о Ермаке, размещенная на странице Лероса в Fаcebook.

"Видеодоказательства того, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку и заработок на государстве", – конкретизировали в суде.

Согласно решению судебной инстанции, Лероса обязали опровергнуть информацию касаемо Дениса Ермака.

Нардеп должен разместить у себя в Fаcebook следующий текст: "Распространенная мной информация, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния в отношении "продажи" государственных должностей является недостоверной и несоответствующей действительности".

История конфликта Лероса и Ермака

В марте прошлого года Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Дениса Ермака, якобы торговал государственными должностями.

На это обвинение отреагировал глава ОП Андрей Ермак, заявивший, что публикация "пленок Ермака" – это месть за неудачную попытку поставить человека из прошлой власти на должность в одно из министерств.

После этого, часть депутатов от партии "Слуга народа" публично выступила в поддержку Гео Лероса, указав, что расследовать необходимо "пленки Ермака", а не их публикацию нардепом.

В декабре 2020 года конфликт получил продолжение. Гео Лерос опубликовал новое видео, на которых мужчина, похожий на Дениса Ермака, ведет переговоры о назначении за денежное вознаграждение на должность министра аграрной политики Романа Лещенко.

А в июле 2021 года нардеп Лерос заявил, что у президента Владимира Зеленского создан "общак" на 60-80 млн долларов в месяц, из которого финансируют депутатов "монобольшинства".

Кроме того, парламентарий утверждал, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак полностью контролируют правоохранительные органы Украины.