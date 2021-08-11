Звинувачення Лероса на адресу Єрмака: суд поставив крапку в конфлікті

Судді вирішили, що нардеп повинен публічно вибачитися перед братом колишнього глави Офісу президента.

У середу, 11 серпня, Київський апеляційний суд визнав такою, що "ганьбить честь, ділову репутацію і гідність" інформацію, поширену народним депутатом Гео Лерос на адресу Дениса Єрмака (брата колишнього глави ОП Андрія Єрмака), передає Інтерфакс-Україна.

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Повідомляється, що суд скасував рішення Печерського райсуду Києва від травня поточного року, яким Денису Єрмаку було відмовлено в задоволенні позову, і в повній мірі задовольнив вимоги позивача.

Відзначається, що недостовірною визнана інформація про Єрмака, розміщена на сторінці Лероса в Fаcebook.

"Відеодоказ того, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку і заробіток на державі", — конкретизували в суді.

Згідно з рішенням судової інстанції, Лероса зобов'язали спростувати інформацію стосовно Дениса Єрмака.

Нардеп повинен розмістити в себе в Fаcebook наступний текст: "Поширена мною інформація, що Денис Єрмак на замовлення або з інших причин виконує корупційні діяння щодо "продажу" державних посад є недостовірною і такою, що яка не відповідає дійсності".

Історія конфлікту Лероса та Єрмака

У березні минулого року Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на Дениса Єрмака, нібито торгував державними посадами.

На це звинувачення відреагував глава ОП Андрій Єрмак, який заявив, що публікація "плівок Єрмака" — це помста за невдалу спробу поставити людину з минулої влади на посаду в одне з міністерств.

Після цього частина депутатів від партії "Слуга народу" публічно виступила на підтримку Гео Лероса, вказавши, що розслідувати необхідно "плівки Єрмака", а не їхню публікацію нардепом.

У грудні 2020 році конфлікт отримав продовження. Гео Лерос опублікував нове відео, на яких чоловік, схожий на Дениса Єрмака, веде переговори про призначення за грошову винагороду на посаду міністра аграрної політики Романа Лещенка.

А в липні 2021 року нардеп Лерос заявив, що в президента Володимира Зеленського створений "общак" на 60-80 млн доларів на місяць, із якого фінансують депутатів "монобільшості".

Крім того, парламентарій стверджував, що Володимир Зеленський і Андрій Єрмак повністю контролюють правоохоронні органи України.