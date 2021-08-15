"Фекалии на вентилятор": Жан Беленюк высказался об Ольге Скабеевой (видео)

Спортсмен ответил на слова российской журналистки о том, что после победы на Олимпиаде в Токио он "пустился танцевать гопак".

Чемпион Олимпийских игр 2020 года в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк высказался о российской журналистке, ведущей программы "60 минут" Ольге Скабеевой. В эфире программы на "Радио Свобода" украинский спортсмен и политик заявил, что единственное занятие журналистки — это пропаганда.

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Комментируя шутку Скабеевой о том, что, выиграв "золото" на Олимпиаде-2020, Беленюк станцевал гопак, спортсмен заявил: "Человек занимается откровенной пропагандой. Я не знаю, кто смотрит эти передачи. Думаю, что там чушь. Она знаток гопака? Она будет знатоком чего угодно, лишь бы запустить фекалии на вентилятор".

Мужчина сказал, что не является этническим украинцем, а танец, который он танцевал, не был гопаком.

Напомним, что ранее журналистка Ольга Скабеева написала у себя на канале в Telegram пост с видео того, как Беленюк на радостях от победы начал танцевать.

"Тренировки в Раде не проходят даром! Жан Беленюк — первый депутат, ставший Олимпийским чемпионом, отпраздновал золотую медаль, станцевав гопак", – написала ведущая программы "60 минут". Также она упомянула этот момент непосредственно на самой программе.

Напомним, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк победил в схватке за золото Олимпиады в Токио в категории до 87 кг. Спортсмен и по совместительству депутат Верховной Рады от "Слуги народа" взял медали на второй Олимпиаде подряд и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Также Беленюк рассказал, что в центре Киева неизвестные пытались спровоцировать его на драку. По словам Беленюка, его обозвали обезьяной и спрашивали, когда он уедет в Африку.