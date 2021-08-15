"Фекалії на вентилятор": Жан Беленюк висловився про Ольгу Скабєєву (відео)

Спортсмен відповів на слова російської журналістки про те, що після перемоги на Олімпіаді в Токіо він "пустився танцювати гопак".

Чемпіон Олімпійських ігор 2020 року в Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк висловився про російську журналістку, яка веде програму "60 хвилин" Ольгу Скабеєєву. В ефірі програми на "Радіо Свобода" український спортсмен і політик заявив, що єдине заняття журналістки — це пропаганда.

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Коментуючи жарт Скабеевой про те, що, вигравши "золото" на Олімпіаді 2020 року, Беленюк станцював гопак, спортсмен заявив: "Людина займається відвертою пропагандою. Я не знаю, хто дивиться ці передачі. Думаю, що там нісенітниця. Вона знавець гопака? Вона буде знавцем чого завгодно, лише б запустити фекалії на вентилятор ".

Чоловік сказав, що не є етнічним українцем, а танець, який він танцював, ні гопаком.

Нагадаємо, що раніше журналістка Ольга Скабеева написала у себе на каналі в Telegram пост з відео того, як Беленюк на радощах від перемоги почав танцювати.

"Тренування в Раді не проходять даром! Жан Беленюк — перший депутат, який став Олімпійським чемпіоном, відсвяткував золоту медаль, станцювавши гопак", — написала ведуча програми "60 хвилин". Також вона згадала цей момент безпосередньо на самій програмі.

Нагадаємо, український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг в сутичці за золото Олімпіади в Токіо в категорії до 87 кг. Спортсмен і за сумісництвом депутат Верховної Ради від "Слуги народу" взяв медалі на другій Олімпіаді поспіль і вперше в кар'єрі став олімпійським чемпіоном.

Також Беленюк розповів, що в центрі Києва невідомі намагалися спровокувати його на бійку. За словами Беленюка, його обізвали мавпою і питали, коли він поїде до Африки.