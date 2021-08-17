"Надо возвращать людей", - Разумков о словах Зеленского касательно сторонников РФ на Донбассе

Спикер Рады считает, что властям необходимо не отправлять людей из страны, а создавать условия для их возвращения, как команда президента и обещала в 2019 году.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя недавние слова президента Владимира Зеленского о том, что "жителям Донбасса, любящим Россию, необходимо искать свое место там", заявил, что властям необходимо "не отправлять людей из страны, а возвращать их". Об этом спикер парламента сказал во время общения с журналистами в Полтавской области.

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"Нам нужно сделать так, чтобы жители и Донбасса и Крыма точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти. И нам, наоборот, нужно вернуть тех, кто не от хорошей жизни, но кто любит Украину, поехали в Европу, в Российскую Федерацию", — подчеркнул Разумков.

Спикер Верховной Рады напомнил, что в ходе предвыборной кампании 2019 года команда Зеленского заявляла, что необходимо возвращать украинцев на Родину и отметил, что на текущий момент стоит заняться созданием для этого соответствующих условий.

"Это же правда, что большое количество людей из Донбасса выезжало на территорию свободной Украины. Но здесь на тот момент власть не смогла обеспечить условия для нормального существования людей. Потому многие отправились на поиски лучшей судьбы в Европу или РФ", — заявил Разумков.

[ + – ] "Надо возвращать людей, а не отправлять", - Разумков о словах Зеленского касательно любителей России на Донбассе

Напомним, Зеленский заявил о том, что жителям Донбасса, которые любят Россию, необходимо "во имя детей и внуков искать место там", в интервью гостелеканалу "Дом" в начале августа. В ходе того же интервью глава государства заявил, что Крым "никогда не будет территорией РФ", а его возвращение является лишь вопросом времени.