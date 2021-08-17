"Треба повертати людей", — Разумков про слова Зеленського щодо прихильників РФ на Донбасі

Спікер Ради вважає, що владі необхідно не відправляти людей із країни, а створювати умови для їх повернення, як команда президента й обіцяла в 2019 році.

Глава Верховної Ради України Дмитро Разумков, коментуючи нещодавні слова президента Володимира Зеленського про те, що "жителям Донбасу, які люблять Росію, необхідно шукати своє місце там", заявив, що владі необхідно "не відправляти людей із країни, а повертати їх". Про це спікер парламенту сказав під час спілкування з журналістами в Полтавській області.

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"Нам потрібно зробити так, щоб жителі і Донбасу, і Криму точно нікуди не хотіли їхати. Це завдання всієї влади. І нам, навпаки, потрібно повернути тих, хто не від хорошого життя, але хто любить Україну, поїхали в Європу, в Російську Федерацію", — підкреслив Разумков.

Спікер Верховної Ради нагадав, що в ході передвиборної кампанії 2019 роки команда Зеленського заявляла, що необхідно повертати українців на Батьківщину і зазначив, що наразі варто зайнятися створенням для цього відповідних умов.

"Це ж правда, що велика кількість людей із Донбасу виїжджала на територію вільної України. Але тут на той момент влада не змогла забезпечити умови для нормального існування людей. Тому багато хто відправився на пошуки кращої долі в Європу або РФ", — заявив Разумков.

[ + – ] "Треба повертати людей, а не відправляти", — Разумков про слова Зеленського щодо любителів Росії на Донбасі

Нагадаємо, Зеленський заявив про те, що жителям Донбасу, які люблять Росію, необхідно "заради дітей і онуків шукати місце там", в інтерв'ю держтелеканалу "Дім" на початку серпня. У ході того ж інтерв'ю глава держави заявив, що Крим "ніколи не буде територією РФ", а його повернення є лише питанням часу.