Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян покидает должность из-за коррупционного скандала

Большинство депутатов облсовета подписали обращение, в котором потребовали отправить в отставку Товмасяна, подозреваемого во взяточничестве. Чиновник решил уйти самостоятельно.

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян написал заявление об уходе со своей должности на фоне подозрения в вымогательстве, которое ему предъявили следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сам чиновник во вторник, 17 августа, написал на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Принял ответственное и взвешенное решение — написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа", — написал Товмасян.

Фото: Facebook

Мужчина высказал благодарность депутатам областного совета и попросил всех поддержать его позицию. Он заявил, что "не прикрывается никакими должностями и политической принадлежностью".

"Буду защищать свое имя в суде", — резюмировал Товмасян, добавив, что верит в "справедливый" исход дела.

Фото: Facebook

Следует отметить, что в июле большая часть депутатов облсовета (62 из 120) подписали обращение, в котором требуется созвать внеочередную сессию ради отправки Товмасяна в отставку. Среди тех, кто поддержал призыв, были депутаты фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Блок Кернеса — Успешный Харьков" и "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Однако решения сессии по этому вопросу пока не было, и Товмасян решил его не дожидаться. Сессия облсовета, где должны принять его отставку, состоится 19 августа.

Напомним, что 4 августа, главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. По информации силовиков, он требовал миллионную взятку от руководителя коммунального предприятия за сохранение последнего на своей должности.

Избирая меру пресечения, Высший антикоррупционный суд Украины отпустил его под залог в размере почти 3 миллионов гривен.

Ранее также стало известно об увольнении главы Харьковской областной государственной администрации Айны Тимчук.