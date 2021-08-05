Вышел на следующий день. Глава Харьковского облсовета внес залог в размере 3 млн грн

Артура Товмасяна обвиняют в том, что он вместе со своим заместителем требовал от директора областного коммунального предприятия взятку в размере 1,05 млн грн.

Высший антикоррупционный суд Украины отпустил председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна, который подозревается в вымогательстве, под залог в размере почти 3 миллионов гривен. Об этом в четверг, 5 августа, сообщает Telegram-канал "NABU Daily by Олег Новіков".

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Теперь председатель облсовета должен в течение пяти дней внести эту сумму, либо же кто-то должен сделать это вместо него. Также Товмасян теперь не имеет права общаться с другими подозреваемыми по делу, в котором он фигурирует, а также должен сдать загранпаспорта.

В то же время Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требовали, чтобы Товмасяна отправили под стражу с залогом в почти 4 миллиона гривен.

Отмечается, что во время заседания, в котором главе облсовета избирали меру пресечения, прокурор САП Игорь Семак утверждал, что в телефоне заместителя Товмасяна Андрея Малыша, который также фигурирует в деле, нашли их с Товмасяном переписку. По словам прокурора, в ней зампреда облсовета информировал своего начальника о получении денег от директора Областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шпаркого. Также Малыш якобы просил "дожать" Шпаркого, чтобы тот предоставил всю сумму.

Адвокат подозреваемого настаивал на мере пресечения в виде личного обязательства, поскольку, как он утверждал, подозрение и ходатайства в отношении него не являются обоснованными.

В среду, 4 августа, главе Харьковского областного совета Артуру Товмасяну сообщили о подозрении сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Чиновника обвиняют в вымогательстве. По информации силовиков, чиновник вместе со своим заместителем получил от руководителя областного коммунального предприятия 1,05 млн гривен.

Напомним, недавно НАБУ и САП задержали "на горячем" замглавы Харьковского облсовета Андрея Малыша во время получения последней части взятки. На следующий день чиновнику вручили подозрение, а генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что расследование возможного вымогательства началось еще с начала 2021 года. Все это время проводилось следствие.