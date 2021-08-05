Вийшов наступного дня. Голова Харківської облради вніс заставу в розмірі 3 млн грн

Артура Товмасяна звинувачують в тому, що він разом зі своїм заступником вимагав від директора обласного комунального підприємства хабар у розмірі 1,05 млн грн.

Вищий антикорупційний суд України відпустив голову Харківської обласної ради Артура Товмасяна, який підозрюється у вимаганні, під заставу в розмірі майже 3 мільйони гривень. Про це в четвер, 5 серпня, повідомляє Telegram-канал "NABU Daily by Олег Новіков".

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Тепер голова облради повинен протягом п'яти днів внести цю суму, або ж хтось повинен зробити це замість нього. Також Товмасян тепер не має права спілкуватися з іншими підозрюваними у справі, в якій він фігурує, а також повинен здати закордонний паспорт.

У той же час Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вимагали, щоб Товмасяна відправили під варту із заставою майже 4 мільйони гривень.

Зазначається, що під час засідання, в якому голові облради обирали запобіжний захід, прокурор САП Ігор Семак стверджував, що в телефоні заступника Товмасяна Андрія Малиша, який також фігурує в справі, знайшли їхнє з Товмасяном листування. За словами прокурора, в ньому заступник голови облради інформував свого начальника про отримання грошей від директора Обласного комунального спеціалізованого підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого. Також Малиш нібито просив "дотиснути" Шпаркого, щоб той надав усю суму.

Адвокат підозрюваного наполягав на запобіжному заході у вигляді особистого зобов'язання, оскільки, як він стверджував, підозра і клопотання щодо нього не є обґрунтованими.

У середу, 4 серпня, главі Харківської обласної ради Артуру Товмасяну повідомили про підозру співробітники Національного антикорупційного бюро України. Чиновника звинувачують у вимаганні. За інформацією силовиків, чиновник разом зі своїм заступником отримав від керівника обласного комунального підприємства 1,05 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП затримали "на гарячому" заступника голови Харківської облради Андрія Малиша під час отримання останньої частини хабара. Наступного дня чиновнику вручили підозру, а генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що розслідування можливого здирництва почалося ще з початку 2021 року. Весь цей час проводилося слідство.