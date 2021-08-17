Голова Харківської облради Артур Товмасян залишає посаду через корупційний скандал

Більшість депутатів облради підписали звернення, у якому вимагали відправити у відставку Товмасяна, якого підозрюють у хабарництві. Чиновник вирішив піти самостійно.

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян написав заяву про звільнення зі своєї посади на тлі підозри у вимаганні, яке йому пред'явили слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це сам чиновник у вівторок, 17 серпня, написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Прийняв відповідальне та зважене рішення — написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19 серпня", — написав Товмасян.

Фото: Facebook

Чоловік висловив подяку депутатам обласної ради та попросив всіх підтримати його позицію. Він заявив, що "не прикривається ніякими посадами та політичною приналежністю".

"Буду захищати своє ім'я в суді", — резюмував Товмасян, додавши, що вірить у "справедливий" результат справи.

Фото: Facebook

Слід зазначити, що в липні велика частина депутатів облради (62 зі 120) підписали звернення, у якому потрібно хотіли скликати позачергову сесію заради відправки Товмасян у відставку. Серед тих, хто підтримав заклик, були депутати фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Блок Кернеса — Успішний Харків" і "Опозиційної платформи — за життя".

Однак рішення сесії з цього питання поки не було, і Товмасян вирішив його не чекати. Сесія облради, де повинні прийняти його відставку, відбудеться 19 серпня.

Нагадаємо, що 4 серпня главі Харківської обласної ради Артуру Товмасяну повідомили про підозру співробітники Національного антикорупційного бюро України. За інформацією силовиків, він вимагав мільйонний хабар від керівника комунального підприємства за збереження останнього на своїй посаді.

Обираючи запобіжний захід, Вищий антикорупційний суд України відпустив його під заставу в розмірі майже 3 мільйонів гривень.

Раніше також стало відомо про звільнення голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук.