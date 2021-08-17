Суд Киева отправил под домашний арест главу ГПЗКУ, подозреваемого в хищении десятков миллионов

Прокуроры просили взять Андрея Власенко под стражу с залогом в 71 млн гривен. Теперь же экс-глава предприятия будет носить электронный браслет.

Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест главу "Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины" Андрея Власенко. Об этом сообщает издание "Слідство.Інфо".

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По данным журналистов, судебное заседание состоялось еще в понедельник, 16 августа.

Главу ГПЗКУ Андрея Власенко, которого обвиняют в хищении 71 млн гривен, Печерский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест. Помимо этого, руководителя государственной корпорации обязали носить электронный брасет.

Издание отмечает, что представитель Офиса генпрокурора ходатайствовала об избрании обвиняемому Андрею Власенко меры пресечения в виде взятия под стражу с возможностью внесения залога в размере 71 млн гривен. В ходе судебного заседания выяснилось, что подельников Власенко называют бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко.

По данным следствия, Андрей Власенко был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" из-за несостоятельности филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора государственная корпорация заплатила частной фирме 71 млн гривен.

Прокурор Ирина Горбань подчеркнула, что объективных оснований для заключения договора ГПЗКУ, которую возглавляет Андрей Власенко, с "Транссервис 2008" не существовало. Защита обвиняемого топ-чиновника выступала против ходатайств Офиса генпрокурора и просила суд избрать Андрею Власенко меру пресечения в виде личного обязательства.

"Впрочем, судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова, выслушав доводы обеих сторон, решила отправить Андрея Власенко под ночной домашний арест с обязательством носить электронный браслет", — говорится в сообщении.

Отметим, что Андрей Власенко, по данным издания Зеркало Недели, связан с нардепом Юлией Тимошенко. По словам журналистов, глава парламентской фракции "Батьківщина" лоббировала назначение Андрея Власенко на должность ГПЗКУ, а взамен коллеги Юлии Тимошенко должны вместе со "слугами народа" голосовать за важные для Офиса президента законопроекты.

Андрей Власенко — обвинения в хищениях

12 августа появился пресс-релиз МВД, в котором министерство обвиняет руководство ГПЗКУ в растрате 1,5 млрд гривен. Следствие установило, что руководство государственной корпорации, которое связывают с Юлией Тимошенко, продавало зерно подставным компаниям по заниженным ценам, причинив государству ущерб в $57 млн.

Помимо этого, Нацполиция подозревает руководство ГПЗКУ в злоупотреблении на сотни миллионов гривен. По данным силовиков, чиновники использовали нерыночные тарифы страхования и проводили махинации с экспортом. Только в 2021 году руководство ГПЗКУ утвердило около 10 убыточных внешнеэкономических контрактов на экспорт зерна. При оформлении документов топ-чиновники использовали тариф, который был в 3-5 раз выше от рыночной стоимости подобных услуг.

13 августа главу ГПЗКУ Андрея Власенко задержали при попытке побега. Топ-чиновника Андрея Власенко с подельником задержали в аэропорту "Жуляны". Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.