В "Жулянах" задержали главу ГПЗКУ при попытке побега из Украины, — Нацполиция (фото)

Руководство "Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины" обвиняют в нанесении убытков на $57 млн. Главу ГПЗКУ Андрея Власенко связывают с Юлией Тимошенко.

В пятницу утром, 13 августа, полицейские в аэропорту "Жуляны" задержали руководителя ГПЗКУ и его сообщника. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, руководитель "Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины" со своим сообщником пытались сбежать из Украины после обвинений МВД в причинении убытков на $57 млн.

Следователи объявили о подозрении руководителю ГПЗКУ и владельцу нескольких предприятий в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время, как подчеркивают в Нацполиции Украины, задержанным изберут в суде меру пресечения.

[ + – ] Глава ГПЗКУ пытался сбежать из Украины [ + – ] Глава ГПЗКУ пытался сбежать из Украины [ + – ] Глава ГПЗКУ пытался сбежать из Украины

Издание Зеркало Недели сообщает, что госкорпорацией ГПЗКУ руководит Андрей Власенко, а его назначение на топ-должность пролоббировала глава фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Взамен на назначение, как утверждают журналисты, фракция "Батьківщина" должна голосовать в Верховной Раде вместе со "Слугой народа" за важные для Банковой законопроекты.

[ + – ] Глава ГПЗКУ Андрей Власенко Фото: Зеркало недели

Ранее Фокус сообщал, что МВД подозревает руководство корпорации ГПЗКУ в растрате 1,5 млрд гривен. По данным следователей, руководство, которое журналисты связывают с Юлией Тимошенко, продавало зерно подставным компаниям по заниженным ценам, а сумма ущерба составляет $57 млн.

Также Фокус рассказывал, что руководство филиала "Укрзализныци" обвиняют в нанесении убытков на 103 млн гривен. По данным НАБУ, чиновники для своей выгоды закупали дизтопливо по цене, завышенной на 10%.