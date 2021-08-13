У "Жулянах" затримали главу ДПЗКУ при спробі втечі з України, — Нацполіція (фото)

Керівництво "Державної продовольчої зернової корпорації України" звинувачують у нанесенні збитків на $ 57 млн. Главу ДПЗКУ Андрія Власенка пов'язують з Юлією Тимошенко.

У п'ятницю вранці, 13 серпня, поліцейські в аеропорту "Жуляни" затримали керівника ДПЗКУ та його спільника. Про це інформує пресслужба Нацполіціі.

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За даними правоохоронців, керівник "Державної продовольчої зернової корпорації України" зі своїм спільником намагалися втекти з України після звинувачень МВС у заподіянні збитків на $ 57 млн.

Слідчі оголосили про підозру керівнику ДПЗКУ та власнику кількох підприємств у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Найближчим часом, як підкреслюють у Нацполіціі України, затриманим оберуть у суді запобіжний захід.

[ + – ] Глава ДПЗКУ намагався втекти з України [ + – ] Глава ДПЗКУ намагався втекти з України [ + – ] Глава ДПЗКУ намагався втекти з України

Видання "Дзеркало тижня" повідомляє, що держкорпорацією ДПЗКУ керує Андрій Власенко, а його призначення на топпосаду пролобіювала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Взамін на призначення, як стверджують журналісти, фракція "Батьківщина" повинна голосувати у Верховній Раді разом з "Слугою народу" за важливі для Банкової законопроекти.

[ + – ] Глава ДПЗКУ Андрій Власенко Фото: Зеркало недели

Раніше Фокус повідомляв, що МВС підозрює керівництво корпорації ДПЗКУ в розтраті 1,5 млрд гривень. За даними слідчих, керівництво, яке журналісти пов'язують із Юлією Тимошенко, продавали зерна підставним компаніям за заниженими цінами, а сума збитку становить $ 57 млн.

Також Фокус розповідав, що керівництво філії "Укрзалізниці" звинувачують у нанесенні збитків на 103 млн гривень. За даними НАБУ, чиновники для своєї вигоди закуповували дизпаливо за ціною, завищеною на 10%.