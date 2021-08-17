Суд Києва відправив під домашній арешт главу ДПЗКУ, підозрюваного в розкраданні десятків мільйонів

Прокурори просили взяти Андрія Власенка під варту із заставою в 71 млн гривень. Тепер же ексголова підприємства носитиме електронний браслет.

Печерський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт голову "Державної продовольчої зернової корпорації України" Андрія Власенко. Про це повідомляє видання "Слідство.Інфо".

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За даними журналістів, судове засідання відбулося ще в понеділок, 16 серпня.

Голову ДПЗКУ Андрія Власенко, якого звинувачують у розкраданні 71 млн гривень, Печерський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт. Крім цього, керівника державної корпорації зобов'язали носити електронний брасет.

Видання зазначає, що представниця Офісу генпрокурора клопотала про обрання обвинуваченому Андрію Власенко запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави в розмірі 71 млн гривень. У ході судового засідання з'ясувалося, що співучасником Власенка називають бенефіціарного власника фірми "Транссервіс 2008" Романа Терещенка.

За даними слідства, Андрій Власенко був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" через неспроможність філій ДПЗКУ надати аналогічні послуги самостійно. За результатами договору державна корпорація заплатила приватній фірмі 71 млн гривень.

Прокурорка Ірина Горбань підкреслила, що об'єктивних підстав для укладення договору ДПЗКУ, яку очолює Андрій Власенко, з "Транссервіс 2008" не існувало. Захист обвинувачуваного топчиновника виступав проти клопотань Офісу генпрокурора та просив суд обрати Андрію Власенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Утім суддя Печерського райсуду Києва Христина Константинова, вислухавши доводи обох сторін, вирішила відправити Андрія Власенка під нічний домашній арешт зі зобов'язанням носити електронний браслет", — йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Андрій Власенко, за даними видання Дзеркало Тижня, пов'язаний із нардепкою Юлією Тимошенко. За словами журналістів, голова парламентської фракції "Батьківщина" лобіювала призначення Андрія Власенка на посаду ДПЗКУ, а натомість колеги Юлії Тимошенко повинні разом зі "слугами народу" голосувати за важливі для Офісу Президента законопроекти.

Андрій Власенко — звинувачення в розкраданнях

12 серпня з'явився пресреліз МВС, у якому міністерство звинувачує керівництво ДПЗКУ в розтраті 1,5 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво державної корпорації, яке пов'язують з Юлією Тимошенко, продавали зерно підставним компаніям за заниженими цінами, завдавши державі збитків в $ 57 млн.

Крім цього, Нацполіція підозрює керівництво ДПЗКУ в зловживанні на сотні мільйонів гривень. За даними силовиків, чиновники використовували неринкові тарифи страхування та проводили махінації з експортом. Тільки в 2021 році керівництво ДПЗКУ затвердив близько 10 збиткових зовнішньоекономічних контрактів на експорт зерна. При оформленні документів топчиновники використовували тариф, який був в 3-5 разів вищий від ринкової вартості подібних послуг.

13 серпня главу ДПЗКУ Андрія Власенка затримали при спробі втечі. Топчиновника Андрія Власенка зі співучасником затримали в аеропорту "Жуляни". Затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України.