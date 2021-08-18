"Слуга" Гринчук задекларировала Infiniti как "сельхозтехнику за 200 тыс гривен" (фото)

Цена нового автомобиля этой модели у официальных дилеров превышает миллион гривен, стоимость б/у авто этого года выпуска стартует от $17 000.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Оксана Гринчук задекларировала автомобиль Infiniti QX50 2016 года выпуска, указав на сайте НАПК, что приобретен он был за 212 770 грн.

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Причем, кроссовер премиум-класса был внесен Гринчук в декларацию с пометкой "сельхозтехника".

Согласно информации, машина была куплена нардепом 25 июля.

[ + – ] Декларация Гринчук

Отметим, цена нового Infiniti QX50 у официального дилера на сегодняшний день составляет от 48 тысяч долларов (более 1 миллиона 200 тыс гривен).

[ + – ] Новый Infiniti QX50

Стоимость автомобилей данной модели 2016 года выпуска стартует от $17 000 (более 450 тысяч гривен), то есть в два раза дороже, чем указала в своей декларации Гринчук.

[ + – ] Подержанный Infiniti QX50

Об Оксане Гринчук известно, что ее избрали в Верховную Раду по спискам "Слуги народа" под номером 67. До победы на выборах она была менеджером бизнес-центра "Буковина", работала маркетологом в компании "Киевстар".

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Савченко задекларировала более 1,3 млн дохода от предпринимательства. Это не помешало ей получить социальную помощь в размере 9 460 грн.

Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов задекларировал биткоинов на 27,7 миллиардов гривен.

А народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова в разделе декларации "ценное движимое имущество" указала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика".