"Слуга" Гринчук задекларировала Infiniti как "сельхозтехнику за 200 тыс гривен" (фото)
Цена нового автомобиля этой модели у официальных дилеров превышает миллион гривен, стоимость б/у авто этого года выпуска стартует от $17 000.
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Оксана Гринчук задекларировала автомобиль Infiniti QX50 2016 года выпуска, указав на сайте НАПК, что приобретен он был за 212 770 грн.
Причем, кроссовер премиум-класса был внесен Гринчук в декларацию с пометкой "сельхозтехника".
Согласно информации, машина была куплена нардепом 25 июля.
Отметим, цена нового Infiniti QX50 у официального дилера на сегодняшний день составляет от 48 тысяч долларов (более 1 миллиона 200 тыс гривен).
Стоимость автомобилей данной модели 2016 года выпуска стартует от $17 000 (более 450 тысяч гривен), то есть в два раза дороже, чем указала в своей декларации Гринчук.
Об Оксане Гринчук известно, что ее избрали в Верховную Раду по спискам "Слуги народа" под номером 67. До победы на выборах она была менеджером бизнес-центра "Буковина", работала маркетологом в компании "Киевстар".
Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Савченко задекларировала более 1,3 млн дохода от предпринимательства. Это не помешало ей получить социальную помощь в размере 9 460 грн.
Депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов задекларировал биткоинов на 27,7 миллиардов гривен.
А народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова в разделе декларации "ценное движимое имущество" указала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика".