"Слуга" Гринчук задекларувала Infiniti як "сільгосптехніку за 200 тис гривень" (фото)
Ціна нового автомобіля цієї моделі в офіційних дилерів перевищує мільйон гривень, вартість вживаного авто цього року випуску стартує від $17 000.
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Оксана Гринчук задекларувала автомобіль Infiniti QX50 2016 року випуску, вказавши на сайті НАПКА, що придбаний він був за 212 770 грн.
Причому, кросовер преміум-класу був внесений Гринчук у декларацію з позначкою "сільгосптехніка".
Згідно з інформацією, машина була куплена нардепом 25 липня.
Зазначимо, ціна нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні стартує від 48 тисяч доларів (понад 1 мільйон 200 тис гривень).
Вартість автомобілів цієї моделі 2016 року випуску стартує від $17 000 (понад 450 тисяч гривень), тобто у два рази дорожче, ніж вказала у своїй декларації Гринчук.
Про Оксану Гринчук відомо, що її обрали до Верховної Ради за списками "Слуги народу" під номером 67. До перемоги на виборах вона була менеджером бізнес-центру "Буковина", працювала маркетологом у компанії "Київстар".
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