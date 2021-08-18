"Слуга" Гринчук задекларувала Infiniti як "сільгосптехніку за 200 тис гривень" (фото)

Ціна нового автомобіля цієї моделі в офіційних дилерів перевищує мільйон гривень, вартість вживаного авто цього року випуску стартує від $17 000.

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Оксана Гринчук задекларувала автомобіль Infiniti QX50 2016 року випуску, вказавши на сайті НАПКА, що придбаний він був за 212 770 грн.

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Причому, кросовер преміум-класу був внесений Гринчук у декларацію з позначкою "сільгосптехніка".

Згідно з інформацією, машина була куплена нардепом 25 липня.

[ + – ] Декларація Гринчук

Зазначимо, ціна нового Infiniti QX50 в офіційного дилера на сьогодні стартує від 48 тисяч доларів (понад 1 мільйон 200 тис гривень).

[ + – ] Новий Infiniti QX50

Вартість автомобілів цієї моделі 2016 року випуску стартує від $17 000 (понад 450 тисяч гривень), тобто у два рази дорожче, ніж вказала у своїй декларації Гринчук.

[ + – ] Уживаний Infiniti QX50

Про Оксану Гринчук відомо, що її обрали до Верховної Ради за списками "Слуги народу" під номером 67. До перемоги на виборах вона була менеджером бізнес-центру "Буковина", працювала маркетологом у компанії "Київстар".

Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Савченко задекларувала понад 1,3 млн доходу від підприємництва. Це не завадило їй отримати соціальну допомогу в розмірі 9 460 грн.

Депутат Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов задекларував біткоїнів на 27,7 мільярдів гривень.

А народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова в розділі декларації "цінне рухоме майно" вказала "собаку-тапки-погризяку" і "котика-муркотика".