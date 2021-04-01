Нардепка від "Голосу" задекларувала "собаку-тапки-погризяку" та "котика-муркотика"

У розділі "цінне рухоме майно" Устінова вказала "першу в Україні футболку Ukraine Fuck Corruption".

Народна депутатка Олександра Устінова подала оновлену декларацію за 2020 рік, у розділі "цінне рухоме майно" якої вказала "собаку-тапки-погризяку" на прізвисько Коді та "котика-муркотика" Жоріка. Відповідний документ опублікований на сайті НАЗК.

В описі пса породи лабрадор нардепка зазначила, що той "є другом сім'ї, вередує, гризе взуття, вигулює вечорами і приносити радість зі щастям".

Кіт Жорік же "маленький, волохатий і тендітний". Якщо вірити тексту декларації, вихованець "мурчить вечорами колискові, вранці підіймає краще, ніж будильник і дере коробки".

Тварин передала Устіновій сім'я з Луганської області, яка тікала від неоголошеної хвилі закордон і шукала для кота із собакою нових господарів.

[ + – ] Устінова задекларувала "собаку-тапки-погризяку" та "котика-муркотика"

Також у розділі "цінне рухоме майно" нардепка написала, що є власницею першої в Україні футболки з написом "Ukraine Fuck Corruption".

[ + – ] Футболка "Ukraine Fuck Corruption"

За 2020 рік Устінова отримала 471 500 грн депутатської зарплати, 28 тис. грн гонорарів від ГО "Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції", 12,6 тис. грн відсотків від депозиту в банку та 170 тис. грн повернення податків за 2019 рік, які та платила в США.

На банківських рахунках нардепки в 2020 році зберігалися 219 тис. грн, майже 60 тис. доларів і 1,5 тис. євро.

Устінова є власницею машини Mazda 3 (2014 року випуску), а в її чоловіка Chevrolet Camaro (2014 року).

Зазначимо, оновлену декларацію подала Марина Порошенко, депутатка Київради та дружина нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Вона вказала, що п'ятий президент України готівкою зберігає 51,2 млн доларів США і 423,3 млн грн готівкою.

Свіжу декларацію подав і в. о. міністра енергетики України Юрій Вітренко. Він вказав, що протягом 2020 року одержав більше 284,6 млн грн зарплати від НАК "Нафтогаз України". Там він пропрацював із січня по середину липня, тобто 6,5 місяців. З цього випливає, що його середня заробітна плата від "Нафтогазу" в 2020 році становила приблизно 43,8 млн грн.

Оновлену декларацію також подав спікер Верховної Ради Разумков, у нього готівкою в 2020 році зберігалося 28,5 млн гривень.

У декларації глави МВС України Арсена Авакова річний дохід склав 5,4 млн гривень. Також у нього є колекція вин, монет і марок.