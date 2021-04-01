Декларация Порошенко: 51,2 млн долларов и 423,3 млн грн наличными и рояль
Пятый президент Украины также владеет "коллекцией картин украинских и российских мастеров 19-20 века".
Марина Порошенко, депутат Киевсовета и супруга нардепа от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, подала свежую декларацию, в которой указала, что ее муж в 2020 году хранил 51,2 млн долларов США и 423,3 млн грн наличными.
На банковских счетах в Украине у Порошенко хранилось более 3 млн долларов США, около 331 тыс. грн и почти 44 тыс. евро. В австрийском банке у пятого президента хранилось 500 тыс. долларов США и почти 50 тыс. фунтов стерлингов.
В кредитное сообщество нардеп внес 8,19 млн грн, а одолжил третьим лицам 1,1 млн грн и более 1 млн долларов США.
Депутатская зарплата Порошенко за 2020 год составила 504 540 грн. Таким образом, в месяц он в среднем получал около 42 тыс грн. Также пятый президент Украины получил более 7 млн грн процентов от депозитов в банке, более 214,2 млн грн дивидендов и 295 тыс. грн от отчуждения имущества.
Также у Порошенко были налоговые обязательства в размере почти 1,5 млн грн.
Чета владеет 4 квартирами, 6 земельными участками и 2 жилыми домами. Также у Марины Порошенко есть право пользования гаражом в Киеве, а пятый президент арендует земельный участок в Козине Киевской области.
В декларации указаны три авто: Jaguar XF 4.2 L V (2008 года выпуска), Mercedes-Benz S 500L 4Matic (2015) и Mercedes-Benz S600L (2015). Владельцем двух последних транспортных средств является партия "Европейская солидарность".
Также Марина Порошенко указала в декларации множество ценного движимого имущества:
- часы марок Hublot, Breguet, Patek Phillip и A.Beurdei Fila Aaria;
- мебель;
- женские сумочки;
- одежду;
- рояль марки Schimmel;
- ювелирные изделия;
- светильники;
- ковры;
- несколько коллекций картин (включая "коллекцию картин украинских и российских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц").
Отметим, свежую декларацию подал и и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Он указал, что в течение 2020 года получил более 284,6 млн грн зарплаты от НАК "Нафтогаз Украины". Там он проработал с января по середину июля, то есть 6,5 месяцев. Из этого следует, что его средняя заработная плата от "Нафтогаза" в 2020 году составляла около 43,8 млн грн.
Обновленную декларацию также подал спикер Верховной Рады Разумков, у него наличными в 2020 году хранилось 28,5 млн гривен.
В декларации главы МВД Украины Арсена Авакова годовой доход составил 5,4 млн гривен. Также у него есть коллекция вин, монет и марок.