Декларация Порошенко: 51,2 млн долларов и 423,3 млн грн наличными и рояль

Пятый президент Украины также владеет "коллекцией картин украинских и российских мастеров 19-20 века".

Марина Порошенко, депутат Киевсовета и супруга нардепа от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко, подала свежую декларацию, в которой указала, что ее муж в 2020 году хранил 51,2 млн долларов США и 423,3 млн грн наличными.

На банковских счетах в Украине у Порошенко хранилось более 3 млн долларов США, около 331 тыс. грн и почти 44 тыс. евро. В австрийском банке у пятого президента хранилось 500 тыс. долларов США и почти 50 тыс. фунтов стерлингов.

В кредитное сообщество нардеп внес 8,19 млн грн, а одолжил третьим лицам 1,1 млн грн и более 1 млн долларов США.

Депутатская зарплата Порошенко за 2020 год составила 504 540 грн. Таким образом, в месяц он в среднем получал около 42 тыс грн. Также пятый президент Украины получил более 7 млн грн процентов от депозитов в банке, более 214,2 млн грн дивидендов и 295 тыс. грн от отчуждения имущества.

Также у Порошенко были налоговые обязательства в размере почти 1,5 млн грн.

Чета владеет 4 квартирами, 6 земельными участками и 2 жилыми домами. Также у Марины Порошенко есть право пользования гаражом в Киеве, а пятый президент арендует земельный участок в Козине Киевской области.

В декларации указаны три авто: Jaguar XF 4.2 L V (2008 года выпуска), Mercedes-Benz S 500L 4Matic (2015) и Mercedes-Benz S600L (2015). Владельцем двух последних транспортных средств является партия "Европейская солидарность".

Также Марина Порошенко указала в декларации множество ценного движимого имущества:

часы марок Hublot, Breguet, Patek Phillip и A.Beurdei Fila Aaria;

мебель;

женские сумочки;

одежду;

рояль марки Schimmel;

ювелирные изделия;

светильники;

ковры;

несколько коллекций картин (включая "коллекцию картин украинских и российских мастеров 19-20 века в количестве 65 единиц").

Отметим, свежую декларацию подал и и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Он указал, что в течение 2020 года получил более 284,6 млн грн зарплаты от НАК "Нафтогаз Украины". Там он проработал с января по середину июля, то есть 6,5 месяцев. Из этого следует, что его средняя заработная плата от "Нафтогаза" в 2020 году составляла около 43,8 млн грн.

Обновленную декларацию также подал спикер Верховной Рады Разумков, у него наличными в 2020 году хранилось 28,5 млн гривен.

В декларации главы МВД Украины Арсена Авакова годовой доход составил 5,4 млн гривен. Также у него есть коллекция вин, монет и марок.