Декларація Порошенка: 51,2 млн доларів і 423,3 млн грн готівкою і рояль

П'ятий президент України також володіє "колекцією картин українських і російських майстрів 19-20 століття".

Марина Порошенко, депутат Київради і дружина нардепа від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, подала свіжу декларацію, у якій вказала, що її чоловік у 2020 році зберігав 51,2 млн доларів США і 423,3 млн грн готівкою.

На банківських рахунках в Україні в Порошенка зберігалося понад 3 млн доларів США, близько 331 тис. грн і майже 44 тис. євро. В австрійському банку в п'ятого президента зберігалося 500 тис. доларів США та майже 50 тис. фунтів стерлінгів.

У кредитну спільноту нардеп вніс 8,19 млн грн, а позичив третім особам 1,1 млн грн і понад 1 млн доларів США.

Депутатська зарплата Порошенка за 2020 рік становила 504 540 грн. Таким чином на місяць він у середньому отримував близько 42 тис грн. Також п'ятий президент України отримав понад 7 млн грн відсотків від депозитів у банку, понад 214,2 млн грн дивідендів і 295 тис. грн від відчуження майна.

Також у Порошенка були податкові зобов'язання в розмірі майже 1,5 млн грн.

Подружжя володіє 4 квартирами, 6 земельними ділянками та 2 житловими будинками. Також у Марини Порошенко є право користування гаражем у Києві, а п'ятий президент орендує земельну ділянку в Козині Київської області.

У декларації зазначено три авто: Jaguar XF 4.2 LV (2008 року випуску), Mercedes-Benz S 500L 4Matic (2015) і Mercedes-Benz S600L (2015). Власником двох останніх транспортних засобів є партія "Європейська солідарність".

Також Марина Порошенко вказала в декларації безліч цінного рухомого майна:

годинник марок Hublot, Breguet, Patek Phillip і A.Beurdei Fila Aaria;

меблі;

жіночі сумочки;

одяг;

рояль марки Schimmel;

ювелірні вироби;

світильники;

килими;

кілька колекцій картин (включаючи "колекцію картин українських і російських майстрів 19-20 століття в кількості 65 одиниць").

Зазначимо, що свіжу декларацію подав і в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко. Він вказав, що протягом 2020 року отримав понад 284,6 млн грн зарплати від НАК "Нафтогаз України". Там він пропрацював із січня по середину липня, тобто 6,5 місяців. З цього випливає, що його середня заробітна плата від "Нафтогазу" у 2020 році становила близько 43,8 млн грн.

Оновлену декларацію також подав спікер Верховної Ради Разумков, у нього готівкою у 2020 році зберігалося 28,5 млн гривень.

У декларації голови МВС України Арсена Авакова річний дохід становить 5,4 млн гривень. Також у нього є колекція вин, монет і марок.