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Нардеп от "Голоса" задекларировала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика"

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Фото: Facebook / Александра Устинова | Нардеп от "Голоса" Александра Устинова

В разделе "ценное движимое имущество" Устинова указала "первую в Украине футболку Ukraine Fuck Corruption".

Народный депутат Александра Устинова подала обновленную декларацию за 2020 год, в разделе "ценное движимое имущество" которой указала "собаку-тапки-погрызяку" по кличке Коди и "котика-муркотика" Жорика. Соответствующий документ опубликован на сайте НАПК.

В описании пса породы лабрадор нардеп отметила, что тот "является другом семьи, шкодничает, грызет обувь, выгуливает по вечерам и приносить радость со счастьем".

Кот Жорик же "маленький, лохматый и нежный". Если верить тексту декларации, питомец "мурчит по вечерам колыбельные, по утрам подымает лучше будильника и дерет коробки".

Животных передала Устиновой семья с Луганской области, которая убегала от необъявленной волны заграницу и искала для кота с собакой новых хозяев.

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Устинова задекларировала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика"

Также в разделе "ценное движимое имущество" нардеп написала, что является владелицей первой в Украине футболкой с надписью "Ukraine Fuck Corruption".

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Футболка "Ukraine Fuck Corruption"

За 2020 год Устинова получила 471 500 грн депутатской зарплаты, 28 тыс. грн гонораров от ОО "Междисциплинарный научно-образовательный центр противодействия коррупции", 12,6 тыс. грн процентов от депозита в банке и 170 тыс. грн возврата налогов за 2019 год, которые та платила в США.

На банковских счетах нардепа в 2020 году хранились 219 тыс. грн, около 60 тыс. долларов и 1,5 тыс. евро.

Устинова является владелицей машины Mazda 3 (2014 года выпуска), а у ее супруга Chevrolet Camaro (2014).

Отметим, обновленную декларацию подала Марина Порошенко, депутат Киевсовета и супруга нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Она указала, что пятый президент Украины наличными хранит 51,2 млн долларов США и 423,3 млн грн наличными.

Свежую декларацию подал и и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Он указал, что в течение 2020 года получил более 284,6 млн грн зарплаты от НАК "Нафтогаз Украины". Там он проработал с января по середину июля, то есть 6,5 месяцев. Из этого следует, что его средняя заработная плата от "Нафтогаза" в 2020 году составляла около 43,8 млн грн.

Обновленную декларацию также подал спикер Верховной Рады Разумков, у него наличными в 2020 году хранилось 28,5 млн гривен.

В декларации главы МВД Украины Арсена Авакова годовой доход составил 5,4 млн гривен. Также у него есть коллекция вин, монет и марок.